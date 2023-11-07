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قيمته مليار دولار.. تيك توك تغلق صندوق المبدعين فى عدد من الدول

11/7/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة تيك توك أن صندوق Creator Fund للمبدعين الذي تبلغ قيمته مليار دولار سينتهي في 16 ديسمبر 2023، فيما قالت المتحدثة باسم TikTok، ماريا يونج، إن منشئي المحتوى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا لن يتمكنوا بعد الآن من تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم من خلال الصندوق الأصلي، ولم يتأثر مستخدمو TikTokers في إيطاليا وإسبانيا بالتغيير، وفقا لتقرير ذا فيرج.



وتم تقديم صندوق المبدعين في الأصل في عام 2020، حيث وعدت الشركة بدفع مليار دولار على مدار ثلاث سنوات للأشخاص الذين يصنعون المحتوى المنتشر على التطبيق، لكن خلال الفترة الماضية لاحظ المؤثرون وغيرهم من منشئي المحتوى انخفاض العوائد، وفي بعض الأحيان مجرد بضعة دولارات مقابل ملايين المشاهدات، فيما لم ترد TikTok على الأسئلة حول ما إذا كانت قد دفعت المليار دولار بالكامل.



وبحسب التقرير ففي فبراير من هذا العام، قدمت المنصة طريقة جديدة لتحقيق الدخل قالت إنها ستؤدي إلى دفعات أعلى للمبدعين المشهورين: وأصبح برنامج الإبداع
على عكس الصندوق الأصلي.



ويتطلب برنامج الإبداع من المبدعين إنشاء مقاطع فيديو أطول من دقيقة واحدة وهو فرق ملحوظ بالنسبة للتطبيق الذي انتشر لأول مرة من خلال مقاطع قصيرة، وبدلاً من الإعلان عن مجموعة من الأموال التي تخرج منها المدفوعات، قالت TikTok إن الأرباح ستعتمد على المشاهدات ومقاييس المشاركة الأخرى.



ومنذ إطلاق النظام الجديد، قامت TikTok بدعوة المبدعين المؤهلين للانتقال إلى برنامج الإبداع، ويقول يونغ إن منشئي المحتوى يمكنهم كسب 20 ضعف المبلغ الذي كانوا يكسبونه في ظل الصندوق الأصلي.



وقال إن صندوق TikTok الأصلي الذى يعد في طريقه للخروج حاليا ليس مفاجئًا، فقد كان البرنامج مقتصرًا على التزام لمدة ثلاث سنوات مع مبلغ محدد للتبرع به، وسيتمكن منشئو المحتوى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا الذين يشكلون جزءًا من الصندوق من الانتقال إلى برنامج الإبداع.
















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