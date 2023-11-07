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زى النهارده.. تم إطلاق مهمة Mars Global Surveyor إلى المريخ 7 نوفمبر 1996

11/7/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Youm7) "زي النهارده" منذ 27 عاما، أطلقت وكالة ناسا مهمة Mars Global Surveyor، وكانت هذه أول مهمة ترسلها ناسا إلى المريخ منذ ما يقرب من 20 عامًا، في 7 نوفمبر 1996، وفقاً لموقع space.

كانت المركبة الفضائية Mars Global Surveyor عبارة عن مركبة مدارية، ولقد نقلت البيانات من مركبات ناسا المريخية سوجورنر وسبيريت وأبورتيونيتي إلى الأرض، وقامت المركبة الفضائية أيضًا بالكثير من العلوم الخاصة بها، ووجدت قنوات سطحية على سطح المريخ يبدو أنها نشأت عن طريق المياه الجارية.

نظر Mars Global Surveyor إلى القطب الجنوبي للمريخ ورأى علامات على احتمال تغير المناخ، كما شاهدت معدنًا يسمى الهيماتيت على المريخ، ويتشكل الهيماتيت عادة في الماء، وأرسلت ناسا بعد ذلك مركبتيها الجوالتين سبيريت وأبورتيونيتي للبحث عن الهيماتيت، ووجدته كلتا المركبتين بالقرب من مواقع هبوطهما.

نجا Mars Global Surveyor لفترة أطول بكثير من المتوقع، لكن مناورة فضائية كشفت بطريق الخطأ إحدى بطارياتها للشمس، وفقدت المركبة الفضائية طاقتها، واختفت إلى الأبد في نوفمبر من عام 2006.







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