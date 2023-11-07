زمن اللعب الجميل.. سوبر ماريو أسطورة فيديو جيم أبناء جيل التسعينيات

MENAFN - Youm7) تحتل ألعاب الفيديو مكانًا مهمًا في حياة ملايين اللاعبين حول العالم، ومع التقدم التكنولوجي وظهور معدات الجيل الجديد، يبدو أن العديد من الالعاب قد اختفت في هاوية التاريخ، لكن هذا ليس صحيحا تماما! تركت الألعاب الكلاسيكية الشهيرة من الثمانينيات والتسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين علامة كبيرة على الثقافة الشعبية، وأصبحت أساسًا للعديد من الامتيازات، فضلاً عن كونها مصدر إلهام للألعاب الجديدة!قوة الحنين إلى الماضى فى ألعاب الفيديو

وبحسب الإحصائيات فإن متوسط عمر اللاعب حالياً هو 33 عاماً! وهذا يعني أن ممارسة ألعاب الفيديو لم تعد مرتبطة بترفيه الأطفال، ويمكنك بكل فخر تطوير شغفك بالألعاب حتى في سن البلوغ، خاصة أن ألعاب الفيديو الكلاسيكية الخاصة بالطفولة تتمتع بشيء فريد من نوعه، وهو ما قد يسميه البعض جوهر الألعاب، حيث يركز المطورون بشكل متزايد على الجماليات القديمة في الألعاب الجديدة وينتجون نسخًا محسنة من الألعاب الكلاسيكية.

سوبر ماريو

تعد سلسلة ألعاب الفيديو Super Mario واحدة من أكثر الألعاب شهرة وإبداعًا في تاريخ الألعاب، بدأ الأمر بإصدار لعبة Super Mario Bros، الأصلية في عام 1985 لنظام Nintendo Entertainment System (NES)، حققت اللعبة نجاحًا فوريًا، وساعدت في نشر نوع ألعاب المنصات ذات التمرير الجانبي.

تقع أحداث Super Mario Bros، في مملكة الفطر، حيث يتحكم اللاعب في ماريو أثناء سفره عبر ثمانية عوالم لإنقاذ الأميرة بيتش من العربة الشريرة، وتشتهر اللعبة بطريقة اللعب الصعبة والرسومات الملونة والموسيقى الجذابة.استمرت سلسلة Super Mario في الشعبية لأكثر من 30 عامًا، تم بيع أكثر من 200 مليون لعبة سوبر ماريو في جميع أنحاء العالم، وقد أنتجت السلسلة عددًا من الألعاب العرضية، بما في ذلك سوبر ماريو كارت، وسوبر ماريو آر بي جي، وسوبر ماريو جالاكسي.تمت الإشادة بألعاب Super Mario بسبب طريقة لعبها المبتكرة وشخصياتها التي لا تُنسى وقدرتها على الاستمتاع بها من قبل اللاعبين من جميع الأعمار، إنها حقًا ألعاب كلاسيكية خالدة وسيستمر اللاعبون في الاستمتاع بها لسنوات عديدة قادمة.بعضأشهر ألعاب سوبر ماريو:

سوبر ماريو بروس (1985)

سوبر ماريو بروس 3 (1989) عالم سوبر ماريو (1990) سوبر ماريو 64 (1996) سوبر ماريو صن شاين (2002) سوبر ماريو جالاكسي (2007) سوبر ماريو أوديسي (2017)ألعاب سوبر ماريو هي أكثر من مجرد ألعاب فيديو؛ إنها أيقونات ثقافية استحوذت على خيال الناس من جميع الأعمار، إنها تذكير بالوقت الذي كانت فيه ألعاب الفيديو بسيطة وممتعة، وتستمر في إلهام أجيال جديدة من اللاعبين.جاذبية عالم ماريو المثالي

بالنسبة للكثيرين، تمثل ألعاب Super Mario بوابة حنين إلى وقت أبسط، عندما كانت ألعاب الفيديو تدور حول المتعة الخالصة والتحدي المطلق وتشويق الاستكشاف، عوالم Mushroom Kingdom النابضة بالحياة، بشخصياتها الغريبة وألحانها الجذابة، نقلت اللاعبين إلى عالم من الاحتمالات التي لا نهاية لها، حيث كانت كل قفزة، وكل عملة يتم جمعها، وكل رئيس يهزم، بمثابة انتصار صغير في مغامرة كبيرة.

إرث من الابتكار واللعب الخالد

لقد دفعت ألعاب Super Mario باستمرار حدود الابتكار، حيث قدمت آليات جديدة وعناصر لعب أعادت تعريف نوع المنصات، بدءًا من حركة التمرير الجانبي البسيطة والمسببة للإدمان للعبة Super Mario Bros الأصلية وحتى الحركة ثلاثية الأبعاد الرائدة في Super Mario 64، لم تخجل السلسلة أبدًا من تجاوز حدود ما هو ممكن في الألعاب.

شخصيات تتجاوز الأجيال

أصبحت الشخصيات المميزة في عالم سوبر ماريو متجذرة بعمق في الثقافة الشعبية، وأسمائهم وصورهم يمكن التعرف عليها على الفور للأشخاص من جميع الأعمار، ماريو، السباك الشجاع الذي يتمتع بشهية لا تشبع للمغامرة؛ لويجي، أخوه الخجول والمخلص؛ الأميرة بيتش، الفتاة الأنيقة في محنة؛ وبوزر، ملك الكوباس الذي ينفث النار - أصبحت هذه الشخصيات مرادفة لعلامة سوبر ماريو التجارية، حيث تلقى شخصياتهم وتصرفاتهم الغريبة صدى لدى اللاعبين في جميع أنحاء العالم.

سيمفونية الحنين

تعد موسيقى ألعاب Super Mario جزءًا لا يتجزأ من تجربة الحنين إلى الماضي مثل الرسومات المنقطة وطريقة اللعب الصعبة، بدءًا من المقدمة التي يمكن التعرف عليها على الفور لـ Super Mario Bros، إلى الألحان الغريبة لـ Super Mario World، أصبحت الموسيقى التصويرية للسلسلة جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للاعبين، مما يثير إحساسًا بالحنين والإثارة مع كل نغمة.