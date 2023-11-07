سبيس إكس تطلق مهمتها المدارية الـ80 لهذا العام

(MENAFN
- Youm7) من المقرر أن ينطلق صاروخ Falcon 9 حاملا 23 قمرًا صناعيًا آخر من أقمار Starlink للإنترنت التابعة لشركة SpaceX من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا الليلة في الساعة 11:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة 01 : 06 صباح الغد بتوقيت مصر، وفقاً لموقع space.
ستعود المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض لمحاولة الهبوط بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقه على متن السفينة بدون طيار Just Read the Instructions، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي.
وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الحادي عشر للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ، بحسب وصف المهمة، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تنتشر أقمار Starlink الـ 23 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض بعد أقل من 65 دقيقة من الإقلاع
ستكون مهمة الليلة هي الإطلاق المداري الثمانين لشركة SpaceX لعام 2023، وقد تم تخصيص غالبية هذه الرحلات لبناء كوكبة Starlink الضخمة، التي تنقل خدمة الإنترنت إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.
يوجد حاليًا أكثر من 5000 قمر صناعي عامل من نوع Starlink في مدار أرضي منخفض، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.
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