سبيس إكس تطلق مهمتها المدارية الـ80 لهذا العام

MENAFN - Youm7) من المقرر أن ينطلق صاروخ Falcon 9 حاملا 23 قمرًا صناعيًا آخر من أقمار Starlink للإنترنت التابعة لشركة SpaceX من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا الليلة في الساعة 11:01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة 01 : 06 صباح الغد بتوقيت مصر، وفقاً لموقع space.

ستعود المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض لمحاولة الهبوط بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقه على متن السفينة بدون طيار Just Read the Instructions، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي.

وسيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الحادي عشر للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ، بحسب وصف المهمة، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تنتشر أقمار Starlink الـ 23 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض بعد أقل من 65 دقيقة من الإقلاع

ستكون مهمة الليلة هي الإطلاق المداري الثمانين لشركة SpaceX لعام 2023، وقد تم تخصيص غالبية هذه الرحلات لبناء كوكبة Starlink الضخمة، التي تنقل خدمة الإنترنت إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

يوجد حاليًا أكثر من 5000 قمر صناعي عامل من نوع Starlink في مدار أرضي منخفض، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتعقب الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.