العقود الآجلة للذهب تنخفض ​​0.8 بالمئة مع ارتفاع الدولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 14:45



تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، وترقب مزيد من الإشارات من البنك المركزي الأمريكي حول مسار أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1967.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1973.50 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.10 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 بالمئة خلال العام حتى الآن.