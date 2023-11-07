العقود الآجلة للذهب تنخفض ​​0.8 بالمئة مع ارتفاع الدولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 14:45
تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار، وترقب مزيد من الإشارات من البنك المركزي الأمريكي حول مسار أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1967.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1973.50 دولار.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 22.66 دولار للأوقية والبلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.10 دولار. وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1092.22 دولار ليبلغ تراجعه 39 بالمئة خلال العام حتى الآن.
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