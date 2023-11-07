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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدا - جريدة الوطن السعودية

11/7/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي إلى 10328 شهيدًا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 26 ألف جريح، لافتة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدة مستشفيات في قطاع غزة ستتوقف مساء اليوم عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

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