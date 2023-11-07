ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي إلى 10328 شهيدًا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الجرحى ارتفع إلى 26 ألف جريح، لافتة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدة مستشفيات في قطاع غزة ستتوقف مساء اليوم عن تقديم خدماتها للجرحى والمرضى بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
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