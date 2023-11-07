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فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل مصر لإيصال المساعدات إلى غزة - جريدة الوطن السعودية

11/7/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Al Watan) إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ وصل فريق مختص من المركز إلى القاهرة.
واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين لدى مصر أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.

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