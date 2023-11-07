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تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 400 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

11/7/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطى مجموع تبرعات الحملة السعودية الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 400 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين للحملة أكثر من نصف مليون متبرع.
وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الإغاثية على منصة "ساهم" إنفاذا لتوجيهات القيادة التي بادرت بالتبرع بـ 50 مليون ريال.
وتعد السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربيا وعالميا بإجمالي مساعدات ومعونات مالية بلغت 5 مليارات دولار في العقود الثلاثة الماضية، حيث تأتي الحملة في وقت بالغ الأهمية مع بدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وتواصل من خلالها المملكة جهودها الحثيثة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الصراع، والتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية التي سببتها آلة الحرب؛ في ظل ما يُعانيه من تدهور للأوضاع المعيشية والانهيار التام للخدمات.

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