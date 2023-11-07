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أبو الغيط يؤكد ضرورة عدم الاستهانة بتصريح القنبلة النووية - جريدة الوطن السعودية

11/7/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة عدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح المتطرف لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإمكانية ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وما يخفيه من نوايا إجرامية.
جاء ذلك في خطابين متطابقين وجههما الأمين العام للجامعة العربية، لكل من السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة زانج هن، عبّر خلالهما عن قلقه البالغ إزاء التصريح الأخير لوزير التراث الإسرائيلي الذي اعتبر أن "إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة هو أحد الاحتمالات التي يُمكن النظر فيها" في خضم العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على 2.2 مليون فلسطيني في القطاع.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، بأن خطابيّ أبو الغيط حملا نقداً شديد اللهجة لهذه التصريحات، حيث جاء فيهما أن "هذه اللغة الفاشية الصادرة عن أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بقدر ما قد تبدو جنونية، فإنها تكشف عن مستوى التطرف والتعصب الذي يتغلغل في مستويات السلطة في إسرائيل. وفي ظل وجود حكومة تتبنى مثل هذه الأوهام الأيديولوجية والكراهية المتأصلة، فليس من المستغرب أن نشهد مجازر مروعة ترتكب كل يوم بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة."
وأكد أبو الغيط في خطابيه "أن الأمر لا يقتصر على اعتراف الوزير الإسرائيلي بامتلاك بلاده سلاحاً نووياً، وهو السرّ المكشوف الذي يتعارض مع القانون الدولي بشكل صارخ، بل تكشف هذه التصريحات أيضاً عن النظرة العنصرية، والنوايا الخطيرة لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين يدعون أن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الفلسطينيين خيار استراتيجي ويحرضون على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب".
وناشد أبو الغيط، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومن خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الأممية والدولية، بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته نحو سرعة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة إسرائيل على جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها"، محذراً من أن السماح لهذه الحرب الظالمة بالاستمرار ولو ليوم واحد آخر سوف يزرع بذور الكراهية والتطرف في المنطقة لسنوات قادمة.
كما طالب رئيس مجلس الأمن، ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن " بعدم الاستخفاف أو الاستهانة بالتصريح الإسرائيلي المتطرف وما يخفيه من نوايا إجرامية"، مشيراً إلى أن التهديد باستخدام السلاح النووي يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وأن على مجلس الأمن التعامل مع هذا الأمر بكل جدية الواجبة.

MENAFN07112023000089011017ID1107388959

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