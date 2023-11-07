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160 طفلا يقتلون كل يوم في غزة - جريدة الوطن السعودية

11/7/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن الناس في غزة يموتون بالآلاف، ومن يظل على قيد الحياة يعاني من الصدمات، وأن مستوى الموت والمعاناة يصعب استيعابه.
وقال: "في المتوسط يُقتل 160 طفلاً كل يوم في قطاع غزة، وقد تجاوز إجمالي عدد القتلى 10,000، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في القطاع".
ونقل كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية عن زميل له في غزة القول: "تعتقد أن كل يوم هو الأسوأ، ثم يأتي اليوم التالي ليكون أسوأ منه"، مؤكداً أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وبجميع أنحائها."
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الدوري لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، حيث شددت منظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى "الإرادة السياسية للتوصل إلى هدنة إنسانية، على الأقل، والسماح بوصول الإغاثة لتخفيف معاناة السكان المدنيين وكذلك الرهائن المحتجزون في غزة".
وفي إطار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة إنسانية، بدأ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك زيارة تستغرق خمسة أيام إلى منطقة الشرق الأوسط بدأها بالقاهرة يوم الثلاثاء للتواصل مع المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والضحايا وفريق الأمم المتحدة.
وشدد تورك على أن "انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري لهذا التصعيد"، وقال إن حقوق الإنسان تلعب دورًا مركزيًا في إيجاد مخرج من "دوامة الألم هذه".

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