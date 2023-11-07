السعودية تؤجل القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة - جريدة الوطن السعودية

السعودية تؤجل القمة العربية الأفريقية بسبب أحداث غزة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/7/2023 2:29:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أنه بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظراً إلى التطورات الحالية في غزة والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.
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