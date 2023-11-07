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52 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق.. ومكة الأعلى بـ 56.3 ملم

11/7/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق اليوم، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات الأمطار حيث بلغت 56.3 ملم بالشفاء في محافظة الطائف، تلتها منطقة الباحة بتسجيل 53.8 ملم في محافظة المخواة.
وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة, لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، الباحة، الجوف) وذلك بكميات تفاوتت بين 56.3 ملم و0.6 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح الاثنين 6 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 7 نوفمبر 2023م - (24 ساعة).
وأكد أن منطقة الرياض سجلت 7.5 ملم في محافظة الحريق، و3.1 ملم في الرويضة بمحافظة القويعية، بينما سجلت المدينة المنورة 38 ملم في الحسو، و1.2 ملم في الضميرية بمحافظة الحناكية، وسجلت منطقة القصيم 3.8 ملم في محافظة ضرية.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير 23.4 ملم في الواديين بمحافظة أحد رفيدة، و21.8 ملم في الشعف بمحافظة أبها، فيما سجلت منطقة حائل 3.5 ملم في مطار حائل، ومنطقة الباحة سجلت 9.2 ملم في محافظة بلجرشي، و1.0 ملم في مطار الباحة بمحافظة العقيق، وسجلت منطقة الجوف 7 ملم في منوه بمحافظة القريات.

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