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بعد 7 جلسات من المكاسب.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا بـ 3 نقاط

11/7/2023 2:22:35 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد نحو 7 جلسات من المكاسب، أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 3 نقاط عند مستوى 10945 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 88 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.
وكان السوق قد شهد ارتفاعا ملحوظا، ليسجل ارتفاعه السابع على التوالي الاثنين، وسط صعود 3 قطاعات كبرى، بقيادة البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر.

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