بعد 7 جلسات من المكاسب.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا بـ 3 نقاط

(MENAFN
- Al Watan) بعد نحو 7 جلسات من المكاسب، أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 3 نقاط عند مستوى 10945 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 88 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.
وكان السوق قد شهد ارتفاعا ملحوظا، ليسجل ارتفاعه السابع على التوالي الاثنين، وسط صعود 3 قطاعات كبرى، بقيادة البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر.
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