سانتو يعبث بالاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الاتحاد إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، البرتغالي نونو سانتو، بات العميد أول ناد سعودي يخسر في الأراضي العراقية بالنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، بعدما تلقى أول خسارة له بالنسخة الحالية لدوري الأبطال على يد القوة الجوية العراقي، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات للبطولة القارية الكبرى، ليتلقى العميد خامس خسائره منذ بداية الموسم الحالي، في جميع المسابقات، التي خاضها، الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام على مستوى النمور الفني، والتعامل الفني من قبل نونو سانتو، الذي أضحى مهددا بمغادرة منصبه، لا سيما في ظل العبث الذي يشهده العميد وعدم قدرته على صنع توليفة قوية ومميزة، خصوصا وأن الفريق يملك أسماء لامعة، ونجوم عالميين، إضافة إلى إبعاده لعدد كبير من اللاعبين المؤثرين، الذين أسهموا في تتوج الفريق ببطولتي الدوري وكأس السوبر الموسم الماضي.
ثاني سعودي
يعتبر الاتحاد ثاني ناد سعودي يخوض مبارياته في العراق بعد النصر الذي واجه الزوراء بدورالمجموعات في نسخة 2019، وعاد من ملعب كربلاء بالانتصار 2/ 1.
وتعد الخسارة أمام القوة الجوية هي الثانية للعميد أمام الفرق العراقية في البطولات القارية بجميع مسمياتها، بعد السقوط أمام الزوراء صفر/ 2 في ربع نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، مقابل تعادل وحيد في الإياب.
وحقق الاتحاد انتصارين، الأول في نصف نهائي كأس الكؤوس 1998 على حساب الطلبة 3/ 1، والثاني في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا أمام القوة الجوية ذهابا 1/ صفر على إستاد الجوهرة.
الخسارة الخامسة
تعد الخسارة الاتحادية الأخيرة أمام الزوراء الخامسة له منذ بداية الموسم بكل المسابقات، بعد السقوط مرة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال أمام الهلال في ربع النهائي 1/ 3، ليغادر المسابقة العربية وكانت في الـ5 من أغسطس الماضي، و3 في دوري روشن السعودي للمحترفين، كانت الأولى في الجولة الخامسة وتحديدا عندما خسر المواجهة التي جمعته بالهلال مطلع سبتمبر الماضي، 4/ 3، بعد أن كان متقدما في الشوط الأول 3/ 1، والثانية كانت في السادس من أكتوبر الماضي على يد منافسه التقليدي الأهلي في ديربي جدة صفر/ 1، لحساب الجولة التاسعة، وآخرها في الجولة الـ12 للدوري أمام الشباب صفر/ 1 أيضا، الجمعة الماضي.
- إدارة الاتحاد تدرس إقالة سانتو
- 5 خسائر اتحادية منذ بداية الموسم
- العميد تلقى خسارته الأولى قاريا
- 5 جولات متتالية في دوري روشن لم يعرف خلالها الانتصار
- الاتحاد أول ناد سعودي يخسر على الأراضي العراقية بدوري الأبطال
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