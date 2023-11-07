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سانتو يعبث بالاتحاد

11/7/2023 2:22:21 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الاتحاد إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم في ناديها، البرتغالي نونو سانتو، بات العميد أول ناد سعودي يخسر في الأراضي العراقية بالنسخة الحالية لدوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، بعدما تلقى أول خسارة له بالنسخة الحالية لدوري الأبطال على يد القوة الجوية العراقي، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات للبطولة القارية الكبرى، ليتلقى العميد خامس خسائره منذ بداية الموسم الحالي، في جميع المسابقات، التي خاضها، الأمر الذي وضع أكثر من علامة استفهام على مستوى النمور الفني، والتعامل الفني من قبل نونو سانتو، الذي أضحى مهددا بمغادرة منصبه، لا سيما في ظل العبث الذي يشهده العميد وعدم قدرته على صنع توليفة قوية ومميزة، خصوصا وأن الفريق يملك أسماء لامعة، ونجوم عالميين، إضافة إلى إبعاده لعدد كبير من اللاعبين المؤثرين، الذين أسهموا في تتوج الفريق ببطولتي الدوري وكأس السوبر الموسم الماضي.
ثاني سعودي
يعتبر الاتحاد ثاني ناد سعودي يخوض مبارياته في العراق بعد النصر الذي واجه الزوراء بدورالمجموعات في نسخة 2019، وعاد من ملعب كربلاء بالانتصار 2/ 1.
وتعد الخسارة أمام القوة الجوية هي الثانية للعميد أمام الفرق العراقية في البطولات القارية بجميع مسمياتها، بعد السقوط أمام الزوراء صفر/ 2 في ربع نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، مقابل تعادل وحيد في الإياب.
وحقق الاتحاد انتصارين، الأول في نصف نهائي كأس الكؤوس 1998 على حساب الطلبة 3/ 1، والثاني في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا أمام القوة الجوية ذهابا 1/ صفر على إستاد الجوهرة.
الخسارة الخامسة
تعد الخسارة الاتحادية الأخيرة أمام الزوراء الخامسة له منذ بداية الموسم بكل المسابقات، بعد السقوط مرة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال أمام الهلال في ربع النهائي 1/ 3، ليغادر المسابقة العربية وكانت في الـ5 من أغسطس الماضي، و3 في دوري روشن السعودي للمحترفين، كانت الأولى في الجولة الخامسة وتحديدا عندما خسر المواجهة التي جمعته بالهلال مطلع سبتمبر الماضي، 4/ 3، بعد أن كان متقدما في الشوط الأول 3/ 1، والثانية كانت في السادس من أكتوبر الماضي على يد منافسه التقليدي الأهلي في ديربي جدة صفر/ 1، لحساب الجولة التاسعة، وآخرها في الجولة الـ12 للدوري أمام الشباب صفر/ 1 أيضا، الجمعة الماضي.
- إدارة الاتحاد تدرس إقالة سانتو
- 5 خسائر اتحادية منذ بداية الموسم
- العميد تلقى خسارته الأولى قاريا
- 5 جولات متتالية في دوري روشن لم يعرف خلالها الانتصار
- الاتحاد أول ناد سعودي يخسر على الأراضي العراقية بدوري الأبطال

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