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الصلابة الدفاعية شعار دوري السيدات

11/7/2023 2:22:21 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت أول 3 جولات من الموسم الحالي للدوري السعودي الممتاز للسيدات، عن نضج الخطوط الدفاعية للأندية مقارنة بالموسم الماضي.وأظهرت مباريات الموسم الحالي، نجاح أندية المقدمة في تطوير أدائها الدفاعي، بفضل تعاقداتها الصيفية مع المدافعات السعوديات والأجنبيات، ورغم القوة الدفاعية للأندية، إلا أن البطاقة الحمراء غابت عن منافسات الدوري خلال الجولات الثلاث الماضية.
تعاقدات بارزة
تركزت تعاقدات الأندية، على المدافعات اللاتي يمتلكن ميزة القوة في الالتحامات الجسدية، وبناء الهجمات من الخلف، ليصبح خط الدفاع، عنصر القوة للأندية. وبرزت في أول 3 جولات من الدوري الممتاز، مدافعة النصر تهاني الينبعاوي، ومدافعة الاتحاد، النيجيرية أشلي بلمبتر، ومدافعة الأهلي، الأردنية أية المجالي، ومدافعة القادسية، البرازيلية رايان ماتشادو، وأسهمت الصلابة الدفاعية للقادسية بقيادة ماتشادو، في انتزاع نقاط التعادل من 3 أندية كبيرة، وهي الهلال والاتحاد والأهلي، ليصبح دفاع الصاعد حديثًا من الدرجة الأولى، حديث جمهور وإعلام الكرة النسائية السعودية.
غياب الحمراء
نجحت أندية الدوري السعودي الممتاز للسيدات، في الابتعاد عن البطاقة الحمراء خلال أول 3 جولات من منافسات الموسم الحالي، الذي انطلق في الـ13 أكتوبر الماضي. وغابت البطاقات الحمراء عن جميع مواجهات الأسابيع الثلاثة، والبالغ عددها 12 مباراة، ليتكرر ما حدث الموسم الماضي، الذي شهد نفس الأمر، إذ لم تظهر البطاقة الحمراء إلا في الجولة الرابع من الموسم الماضي، وتحديدا في الـ28 من نوفمبر 2022، وكانت من نصيب مدافعة الاتحاد الأردنية آية المجالي، بالدقيقة الـ8 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما تعادل فريقها مع الشباب.
35 صفراء
في المقابل، شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم الحالي، ظهور البطاقة الصفراء في 35 مناسبة. وتعتبر مباريات الهلال والأهلي، الاتحاد والقادسية، الشباب والاتحاد، من أكثر المباريات التي منح فيها الحكام إنذارات للاعبين، بواقع 6 مرات لكل منها. تعاقدات الأندية الجديدة منحت الفرق صلابة دفاعية
-الينبعاوي قادت دفاع النصر بنجاح ومنحته نظافة الشباك
-دفاع القادسية كان الأبرز وفرض التعادل على 3 كبار
-البطاقة الحمراء غابت عن 3 جولات ليتكرر سيناريو الموسم الماضي
-35 بطاقة صفراء شهدها الدوري خلال 12 مواجهة

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