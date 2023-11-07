الصلابة الدفاعية شعار دوري السيدات

(MENAFN
- Al Watan) كشفت أول 3 جولات من الموسم الحالي للدوري السعودي الممتاز للسيدات، عن نضج الخطوط الدفاعية للأندية مقارنة بالموسم الماضي.وأظهرت مباريات الموسم الحالي، نجاح أندية المقدمة في تطوير أدائها الدفاعي، بفضل تعاقداتها الصيفية مع المدافعات السعوديات والأجنبيات، ورغم القوة الدفاعية للأندية، إلا أن البطاقة الحمراء غابت عن منافسات الدوري خلال الجولات الثلاث الماضية.
تعاقدات بارزة
تركزت تعاقدات الأندية، على المدافعات اللاتي يمتلكن ميزة القوة في الالتحامات الجسدية، وبناء الهجمات من الخلف، ليصبح خط الدفاع، عنصر القوة للأندية. وبرزت في أول 3 جولات من الدوري الممتاز، مدافعة النصر تهاني الينبعاوي، ومدافعة الاتحاد، النيجيرية أشلي بلمبتر، ومدافعة الأهلي، الأردنية أية المجالي، ومدافعة القادسية، البرازيلية رايان ماتشادو، وأسهمت الصلابة الدفاعية للقادسية بقيادة ماتشادو، في انتزاع نقاط التعادل من 3 أندية كبيرة، وهي الهلال والاتحاد والأهلي، ليصبح دفاع الصاعد حديثًا من الدرجة الأولى، حديث جمهور وإعلام الكرة النسائية السعودية.
غياب الحمراء
نجحت أندية الدوري السعودي الممتاز للسيدات، في الابتعاد عن البطاقة الحمراء خلال أول 3 جولات من منافسات الموسم الحالي، الذي انطلق في الـ13 أكتوبر الماضي. وغابت البطاقات الحمراء عن جميع مواجهات الأسابيع الثلاثة، والبالغ عددها 12 مباراة، ليتكرر ما حدث الموسم الماضي، الذي شهد نفس الأمر، إذ لم تظهر البطاقة الحمراء إلا في الجولة الرابع من الموسم الماضي، وتحديدا في الـ28 من نوفمبر 2022، وكانت من نصيب مدافعة الاتحاد الأردنية آية المجالي، بالدقيقة الـ8 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما تعادل فريقها مع الشباب.
35 صفراء
في المقابل، شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم الحالي، ظهور البطاقة الصفراء في 35 مناسبة. وتعتبر مباريات الهلال والأهلي، الاتحاد والقادسية، الشباب والاتحاد، من أكثر المباريات التي منح فيها الحكام إنذارات للاعبين، بواقع 6 مرات لكل منها. تعاقدات الأندية الجديدة منحت الفرق صلابة دفاعية
-الينبعاوي قادت دفاع النصر بنجاح ومنحته نظافة الشباك
-دفاع القادسية كان الأبرز وفرض التعادل على 3 كبار
-البطاقة الحمراء غابت عن 3 جولات ليتكرر سيناريو الموسم الماضي
-35 بطاقة صفراء شهدها الدوري خلال 12 مواجهة
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