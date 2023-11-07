حطين يتفوق والبدايات تقلق الثلاثي

(MENAFN
- Al Watan) سجلت أندية جازان المشاركة في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة نتائج متفاوتة، وشكلت البدايات معادلة عكسية، بين تجاوز عثرة البداية، وتكرار سيناريو الموسم الماضي. ومسح حطين النتائج السلبية التي تحيط به في الجولات الأولى لدوري الدرجة الثانية، وظهر في الموسم الحالي برغبة جادة في المنافسة على التأهل لدوري Yelo الموسم المقبل، حيث لعب 8 مباريات، فاز في 5 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في مباراة، حصد معها 17 نقطة في المركز الثالث، وتعد مواجهته المقبلة أمام المتصدر الجبيل برصيد 19 نقطة، محكاً لاعتلاء الصدارة من عدمها. وعلى صعيد دوري الدرجة الثالثة، أخفق الثلاثي بيش والتهامي والأمجاد، في تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى، كرروا بها سيناريو الموسم الماضي، ويعد بيش الخاسر الأكبر في الجولة، بعد خسارته أمام الطرف بنتيجة 2/1، وتعادل التهامي أمام الأسياح بهدف لمثله على ملعب الأخير، وتعادل الأمجاد مع محايل سلبيا على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.
ويأمل رياضيو جازان، أن يشهد الموسم الحالي صورة مغايرة للرباعي، في تحقيق التأهل لدوري يلو بالنسبة لحطين، وتأهل أحد الثلاثي لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.
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