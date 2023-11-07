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حطين يتفوق والبدايات تقلق الثلاثي

11/7/2023 2:22:21 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أندية جازان المشاركة في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة نتائج متفاوتة، وشكلت البدايات معادلة عكسية، بين تجاوز عثرة البداية، وتكرار سيناريو الموسم الماضي. ومسح حطين النتائج السلبية التي تحيط به في الجولات الأولى لدوري الدرجة الثانية، وظهر في الموسم الحالي برغبة جادة في المنافسة على التأهل لدوري Yelo الموسم المقبل، حيث لعب 8 مباريات، فاز في 5 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر في مباراة، حصد معها 17 نقطة في المركز الثالث، وتعد مواجهته المقبلة أمام المتصدر الجبيل برصيد 19 نقطة، محكاً لاعتلاء الصدارة من عدمها. وعلى صعيد دوري الدرجة الثالثة، أخفق الثلاثي بيش والتهامي والأمجاد، في تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأولى، كرروا بها سيناريو الموسم الماضي، ويعد بيش الخاسر الأكبر في الجولة، بعد خسارته أمام الطرف بنتيجة 2/1، وتعادل التهامي أمام الأسياح بهدف لمثله على ملعب الأخير، وتعادل الأمجاد مع محايل سلبيا على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.
ويأمل رياضيو جازان، أن يشهد الموسم الحالي صورة مغايرة للرباعي، في تحقيق التأهل لدوري يلو بالنسبة لحطين، وتأهل أحد الثلاثي لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

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