ضمك يهدد الأهلي بالمساحات

ضمك يهدد الأهلي بالمساحات
التاريخ
11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) فتح ضمك ملف تحضيراته لمواجهة الأهلي، غدا، وعاود تحضيراته بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة يوم واحد، وركز مدربه الروماني كوزمين كونترا على تضييق المساحات، واضغط على حامل الكرة، والهجوم المرتد السريع واستغلال المساحات التي يخلفها الاندفاع الأهلاوي إلى الأمام، وأخضع كوزمين لاعبيه لمناورة فنية، طبق خلالها عددا من الجمل التكتيكية.
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