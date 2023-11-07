Tuesday, 07 November 2023 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضمك يهدد الأهلي بالمساحات

11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح ضمك ملف تحضيراته لمواجهة الأهلي، غدا، وعاود تحضيراته بعد الراحة التي تمتع بها لاعبوه لمدة يوم واحد، وركز مدربه الروماني كوزمين كونترا على تضييق المساحات، واضغط على حامل الكرة، والهجوم المرتد السريع واستغلال المساحات التي يخلفها الاندفاع الأهلاوي إلى الأمام، وأخضع كوزمين لاعبيه لمناورة فنية، طبق خلالها عددا من الجمل التكتيكية.

MENAFN07112023000089011017ID1107388927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث