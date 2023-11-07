المناعي يطبق خطة الاتحاد
التاريخ
11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي لاعبيه لمران فني، استعداد لمواجهة الاتحاد، بعد غد، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق عددا من الجمل التكتيكية التي ينوي استخدامها خلال اللقاء المهم، عبر مناورة فنية أوقفها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتركزت الطريقة الأبهاوية على التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الهجوم.
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