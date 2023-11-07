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المناعي يطبق خطة الاتحاد

11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي لاعبيه لمران فني، استعداد لمواجهة الاتحاد، بعد غد، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق عددا من الجمل التكتيكية التي ينوي استخدامها خلال اللقاء المهم، عبر مناورة فنية أوقفها أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، وتركزت الطريقة الأبهاوية على التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الهجوم.

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