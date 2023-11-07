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راحة اضطرارية للزعيم

11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اضطر مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس إلى إراحة لاعبيه عن التدريبات، أمس، بعد وصول بعثة الزعيم من الهند فجر أمس، بعد الانتصار على مومباي سيتي الهندي 2/ صفر، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، وسيعاود الزعيم تحضيراته، اليوم، استعدادا لمواجهة التعاون، بعد غد، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وسيعمل المدرب البرتغالي على تحضير فريقه للمواجهة الصعبة التي تعد منعطفا مهما في مسيرة الفريق وتمسكه بالفارق الكبير عن أقرب مطارديه على صدارة الدوري.

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