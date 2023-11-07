راحة اضطرارية للزعيم
التاريخ
11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) اضطر مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس إلى إراحة لاعبيه عن التدريبات، أمس، بعد وصول بعثة الزعيم من الهند فجر أمس، بعد الانتصار على مومباي سيتي الهندي 2/ صفر، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، وسيعاود الزعيم تحضيراته، اليوم، استعدادا لمواجهة التعاون، بعد غد، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وسيعمل المدرب البرتغالي على تحضير فريقه للمواجهة الصعبة التي تعد منعطفا مهما في مسيرة الفريق وتمسكه بالفارق الكبير عن أقرب مطارديه على صدارة الدوري.
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