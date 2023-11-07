Tuesday, 07 November 2023 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطائي يقيم مرانه الرئيسي

11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الطائي، الروماني لورنيت ريجكامب من تحضيرات فريقه، لمواجهة الخليج، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي، وركز على تصحيح الأخطاء الدفاعية خلال المران الرئيسي الذي أجراه، أمس.

MENAFN07112023000089011017ID1107388924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث