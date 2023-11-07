الطائي يقيم مرانه الرئيسي

الطائي يقيم مرانه الرئيسي
التاريخ
11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الطائي، الروماني لورنيت ريجكامب من تحضيرات فريقه، لمواجهة الخليج، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي، وركز على تصحيح الأخطاء الدفاعية خلال المران الرئيسي الذي أجراه، أمس.
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