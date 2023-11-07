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الفتح يصحح أخطاء مدافعيه

11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الفتح، الكرواتي سلافين بيليتش على النواحي الدفاعية، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال الجولة السابقة، استعدادا لمواجهة الرياض، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطالب المدرب لاعبيه بنسيان الخروج من كأس الملك، والخسارة أمام الهلال دوريا، والعودة إلى طريق الانتصارات، وأخضع بيليتش لاعبيه لتدريبات تكتيكة طبق خلالها عددا من الجمل التي تم تنفيذها خلال المناورة التي نفذها اللاعبون.

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