الفتح يصحح أخطاء مدافعيه

الفتح يصحح أخطاء مدافعيه
التاريخ
11/7/2023 2:22:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الفتح، الكرواتي سلافين بيليتش على النواحي الدفاعية، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال الجولة السابقة، استعدادا لمواجهة الرياض، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطالب المدرب لاعبيه بنسيان الخروج من كأس الملك، والخسارة أمام الهلال دوريا، والعودة إلى طريق الانتصارات، وأخضع بيليتش لاعبيه لتدريبات تكتيكة طبق خلالها عددا من الجمل التي تم تنفيذها خلال المناورة التي نفذها اللاعبون.
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