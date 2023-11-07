كلمات لا تقال للهواتف

(MENAFN
- Al Watan) صرّح بافيل مياسويدوف، مدير شركة ((IT-Reserve))، بأن التكنولوجيا الذكية تتمتع بالكثير من المزايا، ولكنها تحمل أيضا مخاطر تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من الراحة.
وأشار إلى أن خوارزميات أي أداة ذكية تعتمد على عادات الإنسان وأقواله وأفعاله، وهذا يعني أنهم يمكن أن يكونوا عرضة لجميع أنواع الحيل، موضحا أنه لم يتم بعد تحديد الفرق بين المعلومات الخاصة والعامة بشكل واضح.
ومع الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل الشركات المصنعة تهتم بالخصوصية، ينصح مياسويدوف بأنه من الأفضل الحد من مناقشة الموضوعات الشخصية والتجارية الحساسة في وجود الجهاز الإلكتروني.
كما ينصح الخبير بعدم تزويد الأجهزة الإلكترونية بالبيانات الشخصية، لأنها قد تصبح فريسة للمحتالين. وحذر من أنه باستخدام هذه المعلومات يهاجم المتسللون الهواتف الذكية، ويتمكنون من الوصول إلى الأموال.
MENAFN07112023000089011017ID1107388922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.