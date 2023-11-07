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كلمات لا تقال للهواتف

11/7/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) صرّح بافيل مياسويدوف، مدير شركة ((IT-Reserve))، بأن التكنولوجيا الذكية تتمتع بالكثير من المزايا، ولكنها تحمل أيضا مخاطر تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من الراحة.
وأشار إلى أن خوارزميات أي أداة ذكية تعتمد على عادات الإنسان وأقواله وأفعاله، وهذا يعني أنهم يمكن أن يكونوا عرضة لجميع أنواع الحيل، موضحا أنه لم يتم بعد تحديد الفرق بين المعلومات الخاصة والعامة بشكل واضح.
ومع الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل الشركات المصنعة تهتم بالخصوصية، ينصح مياسويدوف بأنه من الأفضل الحد من مناقشة الموضوعات الشخصية والتجارية الحساسة في وجود الجهاز الإلكتروني.
كما ينصح الخبير بعدم تزويد الأجهزة الإلكترونية بالبيانات الشخصية، لأنها قد تصبح فريسة للمحتالين. وحذر من أنه باستخدام هذه المعلومات يهاجم المتسللون الهواتف الذكية، ويتمكنون من الوصول إلى الأموال.

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