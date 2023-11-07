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لماذا تهرب النجوم من مكان ولادتها

11/7/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد علماء صينيون ظاهرة فلكية وشاهدوا لأول مرة مغادرة نجم أولي مكان ولادته، وهو ما يوفر دليلاً جديداً للحالة الأولية للنجوم الهاربة.
وتشير الدراسات النظرية إلى سببين محتملين وراء هروب النجوم من مكان ولادتها وانتشارها في مجرتها، أولاً، أنه قد يتم قذف النجوم بسبب التفاعلات في أنظمة النجوم المتعددة الشابة.
وثانياً، يمكنها الحصول على الطاقة الحركية أثناء انهيار أو تفاعلات السحب أو التكتلات الجزيئية.
ووفق روسيا اليوم فعادة ما تكون النجوم ذات المسارات الواضحة نسبياً منفصلة تماماً عن مكان ولادتها. في المقابل، عادة ما تكون النجوم الأولية الوليدة مغمورة بعمق في السحب الجزيئية، ما يجعل من الصعب قياس سماتها الحركية. ونتيجة لذلك، لا تزال بيانات الرصد الخاصة بالنجوم الهاربة غير مكتملة إلى حد كبير.
ومع ذلك، اكتشف الآن فريق مشترك من الباحثين من المراصد الفلكية الوطنية (NAOC) التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، ومرصد شنغهاي (SHAO) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وجامعة غوانغتشو، باستخدام خطوط طيفية جزيئية عالية الدقة، لأول مرة مغادرة نجم أولي مكان ولادته، مما يوفر دليلا رصديا جديدا للحالة الأولية للنجوم الهاربة.
وفي منطقة تشكل النجوم G352.63-1.07، وجدوا نواة نجمية أولية مع تحول ملحوظ في السرعة.
وقد لوحظ وجود النواة في عدد من الخطوط الجزيئية، وكلها تشير إلى أن النجم الأولي كان له سرعة مختلفة عن السحابة الأم. وفي الوقت نفسه، تتبع الخطوط الجزيئية بشكل وثيق النواة الكثيفة، ما يوفر فرصة فريدة لقياس الحركة النجمية.
ووفقا للسرعة الطيفية للخطوط الجزيئية، يتمتع النجم الأولي بانزياح كبير نحو الأزرق (نوع من السرعة الشعاعية وهو ينتج عن تأثير دوبلر ويدل الانزياح نحو الأزرق على اقتراب الجرم السماوي من موقع الراصد) يبلغ -2.3 كم/ثانية بالنسبة إلى السحابة الجزيئية الخيطية الأم. وفي الوقت نفسه، يقع المركز بشكل صحيح عند المنحدر المركزي للسحابة الأم، مما يشير إلى أن المركز كان جزءا داخليا من السحابة.

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