Tuesday, 07 November 2023 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعصار أوتيس يدمر بيت طرزان

11/7/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يفلت الفندق والفيلا التابعان لنجم فيلم ((طرزان)) الممثل الراحل جوني فايسمولر من الإعصار أوتيس، إذ تعرض هذا العقار الواقع على قمة جرف إلى دمار كبير جراء الإعصار الذي ضرب ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.
وكان هذا المنزل آخر مكان إقامة مكث فيه ((ملك الغابة)) حتى وفاته عام 1984 عن 79 عاماً، حيث شكل ملجأ لأثرياء كانوا يواظبون على زيارة المدينة السياحية المكسيكية.
وأحب فايسمولر مدينة أكابولكو خلال تصوير فيلم ((طرزان أند ذي مرميدز)) (1984) الذي شكل آخر ظهور لبطل السباحة الأولمبي السابق، في دور طرزان.
وفي أحد المشاهد الشهيرة في الفيلم، يظهر طرزان وهو يقفز في المحيط الهادئ من على صخرة ((لا كويبرادا)) في أكابولكو التي يبلغ علوها 35 متراً. وعلى مدى عقود، أقدم غطاسون مغامرون كثر على الخطوة نفسها. واشترى فايسمولر مع صديقه وزميله النجم جون واين، فندق ((فلامينغوز)) الذي تحول عنصر جذب لنجوم من أمثال إليزابيث تايلور وأورسون ويلز وإيرول فلين، الذين كانوا يرون فيه مكان إقامة في منأى عدسات المصوّرين المتطفلين. ومع تقدمه في السن، شيد فايسمولر منزلاً بعيداً من الفندق أمضى فيه فترة تقاعده خلال السنوات الأخيرة من حياته.

MENAFN07112023000089011017ID1107388919

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث