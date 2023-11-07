روبوت إيلون ماسك ينافس Chatgpt

(MENAFN
- Al Watan) تنافس الشركة الناشئة ((إكس. إيه. آي)) المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الآن تطبيق ((تشات جي بي تي)) بعدما أطلقت روبوتا للدردشة يحمل اسم ((جروك)) مطلع الأسبوع قبل مؤتمر لشركة ((أوبن إيه أي)).
ومع ذلك، فإن تطبيق ((جروك)) متاح فقط لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة. ويتعين على المستخدمين أولا الاشتراك في الباقة الأكثر تكلفة، التي تتكلف 16 دولارا شهريا في أمريكا ونحو 19 يورو في ألمانيا على منصة ((إكس)) (تويتر سابقا).
ويمكن لتطبيق الدردشة الوصول المباشر للمعلومات الحالية من منصة إكس، بحسب ما أوضحت شركة إكس. ((إيه بي)) خلال الإعلان عن إطلاق البرنامج. كما يجيب تطبيق جروك على أسئلة ذات طبيعة استفزازية أكبر، ترفض معظم الأنظمة الأخرى الإجابة عليها بناء على الذكاء الاصطناعي.
ويمكن لتطبيقات الدردشة مثل تشات جي بي تي، الذي طورته شركة ((أوبن إيه آي))، تشكيل نصوص بالمستوى اللغوي للإنسان. والمبدأ وراء ذلك هو أن التطبيقات يمكن أن تقدر كلمة بكلمة كيف يجب استمرار الجملة. ويتم تدريب النماذج من خلال مجموعة كبيرة من النصوص.
ويذكر أن ماسك نفسه كان مشاركا في تأسيس شركة أوبن إيه آي، ولكنه انسحب بعد ذلك. وانتقد ماسك، الذي يترأس أيضا شركة تسلا للسيارات الكهربائية، حقيقة أن شركة ((أوبن إيه آي)) أصبحت تسعى للربح الآن بدلا من نواياها الأولية بأن تكون غير ربحية.
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