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طالبات يطورن أجهزة ضغط وساعة للصم

11/7/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المشاريع المقدمة، في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024 ((إبداع الأحساء))، الذي نظمته إدارة الموهوبين والموهوبات في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء، 224 مشروعاً بحثياً في 23 مجالاً علمياً، وعدد المسجلين لهذا العام من طلاب وطالبات الأحساء أكثر من 3 آلاف طالب، وتدريب 1850 طالباً. تقليل المضاعفات
عرضت الطالبة خلود المري ((من الثانوية الأولى في الغويبة))، مشروعًا لتطوير أجهزة استشعار وإنذار مبكر بارتفاع وانخفاض ضغط الدم الشرياني، وتسهيل وصول المسعفين عند الحاجة للمريض في الوقت المناسب، وذلك من خلال تثبيت شريحة ((بيانات)) لإرسالها مباشرة إلى التطبيق الخاص في الهاتف، ويتم برمجة التطبيق على مستويات إنذار مختلفة تسمح بإسعاف المريض وتحديد موقعه في الوقت المناسب، وإمكانية تطبيقه للمرضى ذوي الخطورة الشديدة، للمساعدة في وقايتهم من حدوث ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، والتقليل من المضاعفات المصاحبة لذلك، التي تصل إلى الوفاة.
منخفضة التكلفة
صممت الطالبة ريماس زكي ((من ثانوية الفضول))، فلتر حيوي صديق للبيئة لتنقية غازات العادم، والفلتر، عبارة عن مرشح حيوي بمواد محلية منخفضة التكلفة بغرض تقليل الملوثات البيئية الناتجة عن حرق الوقود، ويتكون الفلتر من طبقات مختلفة من بقايا أو مخلفات المطبخ مثل البطاطس وقشوره والبرتقال، إضافة إلى النجيل الطبيعي والبيتموس واليوريا وسيقان القمح المطحونة، التي يتم ترتيبها في أسطوانة رأسية بها من أسفل غرفة للضغط وفتحه دخول لغازات العادم المحترقة ومن أعلى فتحة لخروج الهواء النقي، حيث يتم تنقية الهواء من الملوثات، واستخدام المرشح مزدوج الطبقات يزيد من كفاءة عملية التنقية، ويوصى باستخدام مثل هذا الفلتر مع وسائل النقل والمحارق والمطاعم وغيرها من الوسائل التي تنتج عنها غازات ملوثة للبيئة.
لغة الإشارة
طورت الطالبة سارة الدليم، ساعة ((إلكترونية))، وتطبيق للصم، لمعرفة ما يدور حولهم، مع سهولة الاستخدام، ويساعد فئة الصم على التواصل مع الآخرين كالأشخاص الطبيعيين، وطبقًا لاستطلاع رأي لفئة الصم، 88 % يعتقدون أن الجهاز مهم اقتناؤه، وسيسهم في استغناء الصم عن لغة الإشارة لذلك لا بد من وجود هذا الجهاز، والتطبيق يتيح للأصم مشاهدة الأفلام وقراءة الكتب الإلكترونية بلغة الإشارة، وتمكن للمستخدمين إجراء المحادثات النصية والصوتية وجهًا لوجه، حيث يمكن للصم والبكم استخدام النصوص والأصوات المتخصصة للتعبير عما يريدون قوله، ويمتاز التطبيق بالترجمة الفورية وذلك بتحويل النصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة، مما يسهل التواصل مع الأشخاص الذين لا يجيدون لغة الإشارة، ويقدم التطبيق دورات تعليمية، لتعلم لغات جديدة، مما يوسع دائرة تواصل المستخدمين ويمكنهم من التواصل مع مختلف الثقافات، ويحتوي على مساعد ذكاء اصطناعي لتسهيل التواصل في الحياة اليومية، مثل: طلب الطعام في المطاعم، وحجز المواعيد والتسوق.

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