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الرياضيون أكثر عرضة للالتهابات الجلدية

11/7/2023 2:22:09 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت وزارة الصحة مرتادين الصالات الرياضية من خطر الاصابة بالأمراض الجلدية الشائعة بما في ذلك سعفة الجسم، والثآليل، أو القوباء، ما لم يتخذوا بعض الاحتياطات حيث إن البكتيريا، والفيروسات، والفطريات التي تسبب التهابات الجلد تنمو في الأماكن الدافئة والرطبة مثل معدات التمرين المتعرقة، والاستحمام في غرفة تبديل الملابس.
تطهير الأجهزة
أوضح استشاري الامراض المعدية عبد العزيز صالح أن صالات الجيم تكون وسيلة لنقل العدوى والملوثات، فالصالة الرياضية تحتوي مستويات عالية من ملوثات الهواء، بسبب الهواء الكثيف الذى يخرج من فم الرياضيين أثناء التمرين، وهو ما يتطلب ضرورة تحسين التهوية داخل هذه الصالات، بالإضافة إلى إمكانية انتقال الجراثيم عن طريق الأجهزة التي تتمرن عليها، والتي تتطلب هي الأخرى تعقيم بين الحين والاخر.
الإصابات الجلدية
هناك دراسة حديثة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول ذلك، مشيرا إلى أن الدراسة أوضحت أن العديد من مستخدمي الحمامات داخل الصالات الرياضية، قد يتجاهلون غسل أيديهم بعد استخدامه، ويواصلون استخدام المعدات والأجهزة الخاصة بالجيم، بالإضافة إلى أن معظم المترددين على الصالات الرياضية لا يقومون بتطهير الأجهزة او مسحها بعد استخدامها، حيث يلتصق بهم عرق أجسادهم، وبالتأكيد سوف يأتي شخص آخر يتدرب عليها، مما يزيد من فرص الإصابات الجلدية.
الصالات الرياضية والعدوى
أكدت الصحة أنه لا بد من اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجنب الجراثيم أثناء التواجد في صالة الألعاب الرياضية وهي ارتداء ملابس فضفاضة تمتص الرطوبة حيث سيساعد ذلك في الحفاظ على الجلد جافًا ويمنع نمو الجراثيم، أيضًا المحافظة على غسل الملابس الرياضية بعد ارتدائها والمناشف التي تم استخدامها، والحرص على ارتداء الأحذية، خاصة حول حمامات السباحة وغرف تبديل الملابس والاستحمام، مع تجنب المشي حافي القدمين في صالة الألعاب الرياضية العامة وغرف البخار، وأحواض الاستحمام الساخنة حتى يلتئم الجرح.
أهمية التطهير
أضاف الاستشاري عبدالعزيز أنه لابد من التنوية على أهمية تطهير المعدات قبل وبعد استخدامها، وذلك بتنظيف المعدات بمناديل وبخاخ مطهر، مع الحرص على وضع منشفة على الأسطح المشتركة مثل مقاعد التمارين الرياضية، ومقاعد الدراجات وتوفير المعدات الخاصة (مثل سجادة اليوجا) حيث يمكن إحضارها من المنزل وغسل أو تعقم اليدين فورًا بعد التمرين والمحافظة على نظافة الجروح والخدوش وتغطيتها بضمادة حتى تلتئم وتجنب مشاركة عناصر العناية الشخصية مثل المناشف ومستلزمات التمرين الشخصية.

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