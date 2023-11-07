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6 مكاسب للإنتاج الحيواني من الذكاء الاصطناعي

11/7/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر الصقهان، نحو 6 مزايا وأهمية للذكاء الاصطناعي في مجال الإنتاج الحيواني، وهي: يؤدي دورًا في رفع الجودة وزيادة الإنتاجية وزيادة الإمكانيات وكفاءة الأعمال وخفض تكاليف الإنتاج. سيزداد الطلب العالمي على مختلف المنتجات الحيوانية بما يصل إلى 70 % خلال الـ 30 عامًا المقبلة. أكثر من نصف سكان العالم متصلون بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية. تتوفر بيانات تربية الحيوانات على نطاق واسع، ولكنها غير مستخدمة بشكل كافٍ للإبلاغ عن المهام ذات الصلة بالإنتاج الحيواني. تسهيل مهام العمل على النطاق الزراعي الكبير والمشاريع الضخمة. في العلوم الطبية، تم تطوير الذكاء الاصطناعي المحتمل منذ العقود الأربعة الماضية.
التكلفة العالية
أضاف الصقهان، أن هناك مجموعة، تحديات في استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الحيواني، من بينها: ملكية البيانات الأساسية في الإنتاج الحيواني لأكثر من جهة مثل منتجي الإعلاف، والأطباء البيطريين، شركات الأدوية، مالكي الحيوانات، موردي العدد والأدوات والمعدات. والتكلفة العالية المطلوبة للتحول من الطرق التقليدية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي يصعب على كثير من المربين تحملها. وعدم وجود مبادرات وطنية دولية كافية لدعم التحول لنظام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الحيواني. والحاجة للتدريب والإرشاد المستمرين لدعم المربين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريعهم.
المزرعة الذكية
أضاف أن من بين بعض التقنيات المستخدمة في المملكة، المزارع الذكية ((الإنتاج الحيواني))، وهي مزارع تعتمد إدارتها على الذكاء الاصطناعي وبعض التقنيات الناشئة لتحقيق أفضل إنتاجية من الموارد المتاحة مع الحفاظ على البيئة والمناخ، وذلك من خلال الحوسبة بدون خادم، ونظام بلوك تشين، وقاعدة بيانات ضخمة، وإنترنت الأشياء، وتحليل ومعالجة المعلومات، وآلية متقدمة تسمح بمشاركة كم ضخم من المعلومات، وتخزين البيانات والمعلومات والأنظمة والأجهزة التي تستخدم في إدارة المزرعة.
ترقيم الإبل والأغنام
قال: إن من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإنتاج الحيواني، ترقيم الإبل والأغنام في المملكة بشرائح إلكترونية، لتسهيل متابعتها بيطريا، وترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية يؤمن سلامتها من الأوبئة والأمراض وذلك من خلال متابعتها المستمرة لأوضاعها الصحية وتحصينها ضد الأمراض، علاوة على الإسهام في تفعيل نظام الرصد الوبائي والإنذار المبكر وتوفير قاعدة بيانات عن الحيوانات وسهولة السيطرة على الأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان.

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