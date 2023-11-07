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قائمة أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

11/7/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام السعودية التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي ((روائع عربية)) و((مسابقة البحر الأحمر)) تحت شعار ((قصتك بمهرجانك))، وستعكس هذه الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائيي مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة، الذي سيقام بمدينة جدة خلال المدة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر. وتتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة، وتقدم الأفلام المختارة مجموعة متنوعة من الأعمال العالمية من إنتاج مواهب دولية جديدة كالفيلم الرومانسي التاريخي ((جانّ دو بارّي)) بدعم من صندوق البحر الأحمر الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان كان السينمائي وفيلم ((بنات ألفة)) وسيعرض ضمن فئة الروائع العربية والفيلم الدرامي ((إن شاء الله ولد)) الذي يعرض ضمن مسابقة البحر الأحمر. وستقدم فئة الروائع العربية 11 فيلمًا، وستعرض مسابقة البحر الأحمر 17 فيلمًا متنوعًا وأفلامًا روائية ووثائقية وأفلام التحريك من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا والعالم العربي، وستُمنح الجوائز من قِبل لجنة تحكيم دولية يرأسها المخرج السينمائي الشهير باز لورمان، وسيتم عرض فيلم ((نورة)) خلال أيام المهرجان وهو أول عمل يتم تصويره بالكامل في منطقة العُلا بالمملكة للمخرج توفيق الزايدي. وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي أن شعار هذا العام ((قصتك بمهرجانك)) يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي تم إنتاجها في المنطقة، والمميزة بجمعها أبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالا حيا على غنى المواهب التي يتم تقديمها في هذا الجزء من العالم، مرحباً بمجتمع السينما العالمي في جدة في دورته الثالثة. من جانبه أفاد المدير العام لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي شيفاني بانديانرى بأن جميع الأفلام التي يتم عرضها لها أهمية بالغة، لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصّة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني، مشيراً إلى أن مسابقة البحر الأحمر تسلط الضوء على التحديات التي تواجه العالم الحديث بسبب تغيّر المعايير المجتمعية.

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