Tuesday, 07 November 2023 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإحماء يحمي من الإصابات

11/7/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الطبيب الروسي المختص بأمراض العظام، مكسيم ساوتين، طريقة لتجنب الإصابة خلال ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.
وقال ساوتين: ((الطريقة الأبسط لتجنب الإصابات في صالة الألعاب الرياضية هي الإحماء)).
وتابع: ((من الضروري زيادة تدفق الدم وتحسين مرونة الأنسجة الرخوة قبل التمرين، وأنه كلما زاد عمر الشخص، أصبحت عملية الإحماء أكثر أهمية)).
واستشهد ساوتين وفق تقرير نشره موقع ((NEWS)) بعضلات الساق كمثال. ووفقا له، فإن افتقارها إلى المرونة يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة في القدم.
وأشار ساوتين إلى أن ((العلاج في مثل هذه الحالات غالباً ما يكون طويلاً)).
وفي وقت سابق، ذكر مدرب اللياقة البدنية، ستانيسلاف باخوموف، طرقًا لتجنب الإصابات في أثناء القيام بالتمارين البدنية. ووفقا له، من المهم الحفاظ على الوضع الصحيح في أثناء التدريب.

MENAFN07112023000089011017ID1107388912

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث