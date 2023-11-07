الإحماء يحمي من الإصابات

(MENAFN
- Al Watan) كشف الطبيب الروسي المختص بأمراض العظام، مكسيم ساوتين، طريقة لتجنب الإصابة خلال ممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية.
وقال ساوتين: ((الطريقة الأبسط لتجنب الإصابات في صالة الألعاب الرياضية هي الإحماء)).
وتابع: ((من الضروري زيادة تدفق الدم وتحسين مرونة الأنسجة الرخوة قبل التمرين، وأنه كلما زاد عمر الشخص، أصبحت عملية الإحماء أكثر أهمية)).
واستشهد ساوتين وفق تقرير نشره موقع ((NEWS)) بعضلات الساق كمثال. ووفقا له، فإن افتقارها إلى المرونة يمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة في القدم.
وأشار ساوتين إلى أن ((العلاج في مثل هذه الحالات غالباً ما يكون طويلاً)).
وفي وقت سابق، ذكر مدرب اللياقة البدنية، ستانيسلاف باخوموف، طرقًا لتجنب الإصابات في أثناء القيام بالتمارين البدنية. ووفقا له، من المهم الحفاظ على الوضع الصحيح في أثناء التدريب.
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