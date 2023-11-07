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باحث: تسمية البشت عربية خالصة

11/7/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد باحث وخبير سعودي في التراث الثقافي والفنون الشعبية، أحمد العبدرب النبي، أن استبدال كلمة ((البشت)) بـ((مشلح)) أو ((عباءة)) رجالية، للتفريق بينها وبين العباءة النسائية، باعتبارها كلمة ((فارسية))، إجحاف بحق تراثنا الوطني السعودي، لأن القضية أكبر من كونها مسميات فقط، فمن المتعارف عليه أن كل دولة عندما تنتج منتجاً أو تخترع اختراعاً تفرض تسميته كما يقول المثل: (أنت أبوها وسمها)، ولو سلمنا أن ((البشت)) كلمة فارسية، فمعنى ذلك أننا استوردنا ((البشت))، وفرض علينا اسمه الفارسي -وهذا غير صحيح-، وكل من ينتج منتجًا أحق بتسميته وفرضه على الآخرين، كما فرض علينا اسم ((الكمبيوتر)) و((الراديو)) و((التلفزيون)) وغيره عند استيراده. وعلى هذا فإن ((البشت)) إبداع أحسائي في صياغته وأيضًا في تسميته، وقد فرضه الأحسائيون على الخليج وبقية الدول بزخارفه وتسميته وعراقته ورمزيته.
البشاشة
أضاف، أن تحليل كلمة ((البشت))، جاءت من لفظة ((بشاشة))، كون ((البشت)) مقترناً بالبشر والفرح، والانسان في أجواء الفرح والسرور تكون حالته النفسية في مستويات، ثلاث هي: الفرح الشديد الذي يوصل الشخص إلى الضحك والقهقهة، أقل من الضحك وتكون الفرحة ترتسم من خلال الابتسامة، يكون الشخص مسرورًا ويتضح هذا السرور عن طريق سمات الوجه، فنشعر بأساريره بنظرات عينيه وقسمات وجهه.
وعلى ذلك فإن كلمة ((ضحك)) عندما يصدر مني وأريد التعبير عن فعل ((الضحك))، أقول: (ضحكت).
وكلمة ((ابتسامة)) حين أرسمها على وجهي أقول: ((ابتسمت))، وهي درجة من السرور أقل من الضحك.
وعليه كلمة ((بشاشة))، حين أتصف بها أقول: ((بششت)) أو ((بشت))، لأن هذا اللباس للأفراح والمناسبات السعيدة، والناس لا تلبسه في مناسبات الحزن، لأنه يعاب على صاحب العزاء التزين بارتداء البشت، لهذا ((البشت)) مرتبط ارتباطا وثيقًا بالبشت.
صياغة البشوت
أكد العبدرب النبي، أن الإبداع يمتد ليصل ويكون مسميات جزيئات زخرفة ((البشت)): ((المكسر، السمط، التركيب، الهيلة، البروج، كلها عربية وذات دلالة قوية تتفق وشكل الزخرفة وترتيبها في شغل (البشت) وتسميتها إبداع، ورد على ذلك أن التسمية التي تليق بهذا الإبداع والتحفة الفنية (البشت)، إن جذر مصطلحات ومسميات تتوافق مع هذا الإنجاز الأحسائي، من ذلك أن نبدأ بمصطلح ((صياغة البشوت))، بدلًا من ((خياطة البشوت))، فالخياطة تقتصر على خامة الخيوط وعليه يكون الناتج خياطة الملابس وغيرها، أما البشوت فهي تصاغ بخيوط ذهبية بألوان ذهبية أو فضية، وعلى ذلك يكون الأليق والأحق أن نقول ((صياغة البشوت))، وكل من يسهم في إنتاج البشوت بجميع جزيئاته: ((الطق، التركيب، المكسر، البروج، عمل وتركيب القيطان،التبردخ))، فهو بحق فنان شعبي، وعلى ذلك علينا أن نتوج من يمتهن صياغة البشوت بمصطلح ((الفنان الشعبي في صياغة البشوت)).

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