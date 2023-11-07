Tuesday, 07 November 2023 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحقيل يدشن المنصة الرقمية للسجل العقاري - جريدة الوطن السعودية

11/7/2023 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل "المنصة الرقمية للسجل العقاري"، التي تتضمن عدة خدمات رقمية، في مقدمتها خدمات تسجيل الرهن، وخدمات تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) في مؤتمر "بروبتك السعودية"، الذي تستضيفه الرياض حالياً في مدينة الرياض، بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في المملكة، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً، ونخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري، وشركات التقنية العقارية، وشركات ناشئة في القمة التي عقدت بإشراف الهيئة العامة للعقار، مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة فيه ورفع مستوى الشفافية والاستدامة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان: "نحن فخورون بالمشاركة في مؤتمر 'بروبتك السعودية'، وسعداء أيضاً بتدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري، والتي تمثل مرحلة جديدة تواكب رؤيتنا المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، مشيراً إلى أن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، والتي تشمل تغيير الملكية والبيع ، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.
وأوضح د. السليمان أن المنصة أنطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية، حيث ستوفر بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة بالعقارات والتعاملات، مما يعزز المنظومة العقارية بأفضل الحلول الرقمية ومن خلال بنك بيانات رقمي لتمكين المستثمرين والملاك والوسطاء والمطورين العقاريين.

MENAFN07112023000089011017ID1107388910

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث