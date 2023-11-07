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أمير تبوك يستقبل المشاركين بمنافسات الكأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023 - جريدة الوطن السعودية

11/7/2023 2:21:53 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، مساء أمس، أعضاء اللجان المنظمة وملاك الهجن من مختلف مناطق المملكة وخارجها المشاركين في منافسات النسخة الثالثة من الكأس الأولمبية والبارالمبية السعودية للهجن 2023، والتي أقيمت مؤخراً على ميدان الهجن بمدينة تبوك لمدة 5 أيام.
ونوه الأمير بالدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وتشجيع أهل الهجن ودعمهم للتمسك بالموروث العريق للهجن وكذلك الحرص على توفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 م.
وأشاد أمير منطقة تبوك بالمستوى الكبير الذي ظهرت عليه المنافسات وبما حققته الهجن بالمنطقة من إنجازات، مشيراً إلى أن تبوك تعتبر من أوائل المناطق التي تم إنشاء ميدان للهجن بها قبل أكثر من 38 عاماً, مؤكداً دعمه لجميع الأنشطة والفعاليات التي تُعنى بالهجن وملاكها، وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
من جانبهم أعرب ملاك الهجن المشاركين في الكأس الأولمبية والبارالمبية السعودية عن شكرهم لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دعمه لأنشطة وسباقات الهجن.

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