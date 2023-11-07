Netapp تعلن عن التكامل مع Vmware Sovereign Cloud والإدارة المبسطة للبيانات للتطبيقات الافتراضية الحديثة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NetApp® (NASDAQ: NTAP)، وهي شركة برمجيات عالمية تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، اليوم عن إصدار NetApp StorageGRID لـ VMware Sovereign Cloud. يمكّن المكون الإضافي NetApp لـ VMware Cloud Director Object Storage Extension عملاء السحابة السيادية من تخزين البيانات غير المنظمة وتأمينها وحمايتها والحفاظ عليها بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع تلبية لوائح خصوصية البيانات والإقامة العالمية. وأعلنت NetApp أيضًا عن أحدث إصدار من NetApp ONTAP Tools مخصص لأجل VMware vSphere (OTV 10.1) ومصمم لتبسيط وإدارة بيانات المؤسسة عبر بيئات vSphere المتعددة المستأجرين.

يبرز مفهوم السيادة كعنصر ضروري للحوسبة السحابية للعديد من الكيانات التي تعالج البيانات الحساسة الفائقة الأهمية وتعمل على الحفاظ عليها، مثل الحكومات الوطنية وحكومات الولايات، والصناعات التي تنصاع بشدة للوائح التنظيمية، مثل التمويل والرعاية الصحية. وتتطلع الحكومات الوطنية أيضًا إلى توسيع القدرة الاقتصادية الرقمية وتقليل الاعتماد على الشركات المتعددة الجنسيات في خدماتها السحابية.

ويتيح المكون الإضافي الجديد Object Storage من NetApp لبرنامج VMware Cloud Director لمقدمي الخدمات السحابية دمج StorageGRID بسلاسة كحل تخزين الكائنات الخاص بهم لتزويد العملاء بتخزين كائنات آمن للبيانات غير المنظمة. يوفر التكامل خدمات StorageGRID ضمن واجهة مستخدم VMware Cloud Director المألوفة، مما يقلل من جهود التدريب ويزيد من وقت تحقيق الإيرادات للشركاء. إحدى الميزات البارزة في StorageGRID هي توافقها الشمولي ودعمها الأصلي لواجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع معايير الصناعة، مثل Amazon S3 API، مما يضمن إمكانية التشغيل التفاعلي السلس عبر بيئات سحابية متنوعة. وتساعد القيم المحسنة الإضافية، مثل إدارة دورة الحياة المؤتمتة، فيضمان توفير الحماية والتخزين والحفاظ على التوفر العالي لبيئات VMware ذات البيانات غير المنظمة على نحو أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وقال Phil Brotherton، نائب الرئيس للحلول والتحالفات في NetApp: "نحن نعلم أن سيادة البيانات تحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للمؤسسات الكبرى، إذ إنها تعمل باستمرار على زيادة حجم البيانات الفائقة الأهمية للغاية التي تحتاجها إلى إدارتها وتخزينها. ويعد دمج NetApp StorageGRID مع VMware Sovereign Cloud إنجازًا كبيرًا لشركة NetApp وتغييرًا حقيقيًا لمسيرة العمل بالنسبة لعملائنا الذين لديهم بيانات غير منظمة في السحابة والذين يجب عليهم الحفاظ على السيطرة السيادية على تلك البيانات طوال الوقت."

وسيسمح تكامل NetApp's Sovereign Cloud مع Cloud Director لمقدمي الخدمات بتقديم ما يلي للعملاء:



الضمان بشكل أفضل بأن تظل البيانات الحساسة، بما في ذلك البيانات الوصفية، تحت السيطرة السيادية مع منع وصول السلطات الأجنبية التي قد تنتهك قوانين خصوصية البيانات إليها.

زيادة الأمان والامتثال الذي يحمي التطبيقات والبيانات من نواقل الهجوم السريعة التطور مع الحفاظ على الامتثال المستمر مع بنية تحتية محلية، وأطر مدمجة، وخبراء محليين موثوق بهم.

بنية أساسية مجهزة استعدادًا للمستقبل للتفاعل بسرعة مع لوائح خصوصية البيانات المتغيرة والتهديدات الأمنية وشؤون الجغرافيا السياسية. القدرة على إطلاق العنان لقيمة البيانات من خلال المشاركة الآمنة للبيانات وتحليلها لدفع عجلة الابتكار من دون انتهاك قوانين الخصوصية. حماية سلامة البيانات لضمان الحصول على رؤى دقيقة.

يلتزم موفرو VMware Sovereign Cloud بتصميم وتشغيل الحلول السحابية استنادًا إلى بنيات حديثة محددة برمجيًا تجسد المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات الموضحة في إطار عمل VMware Sovereign Cloud. وغالبًا ما تتكون أعباء العمل التي يتم تشغيلها على بيئات VMware Sovereign Cloud اليوم من نطاقات واسعة من مجموعات البيانات، بما في ذلك أعباء عمل المعاملات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة التي تحتاج إلى إدارتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومتكاملة ومتوافقة مع المعايير المنظمة للسيادة / العملاء الخاضعين للوائح التنظيمية.

وقال Rajeev Bhardwaj، نائب الرئيس لمنصة موفر الخدمات السحابية في VMware: "يساعد موفرو VMware Sovereign Cloud العملاء في الصناعات التي تنصاع بشدة إلى اللوائح التنظيمية في تلبية الحاجة إلى ابتكار آمن للغاية يعتمد على البيانات. ونظرًا إلى أنه لا يمكن لشركة واحدة القيام بذلك بمفردها، تعتمد VMware على نظام بيئي قوي ومترابط لتقديم حلول مبتكرة إلى السوق. تعد NetApp شريكًا تكنولوجيًا استراتيجيًا منذ فترة طويلة، وهذا يساعدنا على تلبية متطلبات عملاء Sovereign Cloud لخدمات البيانات المتقدمة." سيعمل تكامل NetApp's Sovereign Cloud مع VMware Cloud Director على مساعدة العملاء في تبسيط بيئات البيانات المعقدة وضمان بقاء بياناتهم آمنة ومتوافقة مع قوانين سيادة البيانات في مناطقهم.

وأعلنت NetApp اليوم أيضًا عن تعاونها مع VMware لتحديث عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) بين NetApp ONTAP وVMware vSphere. يساعد هذا التكامل مسؤولي VMware في تبسيط إدارة وعمليات منصات إدارة البيانات المستندة إلى NetApp ONTAP عبر بيئات vSphere المتعددة المستأجرين مع السماح للمستخدمين بالاستفادة من بنية جديدة قائمة على الخدمات الصغيرة لتوفير نطاق وتوافر أكبر. ومع أحدث الإصدارات من NetApp ONTAP وأدوات ONTAP لـ vSphere، جعلت NetApp توفير بيئات VMware الحديثة وحمايتها وتأمينها بشكل أفضل على نطاق واسع أسرع وأسهل بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على نقطة واحدة من الرؤية والتحكم من خلال vSphere.

توفر أدوات NetApp ONTAP الخاصة ببرنامج VMware فائدتين رئيسيتين للعملاء:



تضافر البنية المعاد تصميمها مع تكامل VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) ليعملا على تبسيط العمليات القائمة على السياسات والنطاق الشبيه بالسحابة. إطار عمل مُمكّن للأتمتة من خلال نهج API-first الذي يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع الأدوات الحالية وإنشاء مسارات عمل شاملة لاستهلاك الميزات والإمكانيات بسهولة.

معلومات عن NetApp

NetApp هي شركة برمجيات عالمية تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، وتعمل على تمكين المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. توفر الشركة أنظمة وبرامج وخدمات سحابية تمكنهم من تشغيل تطبيقاتهم على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى السحابة، سواء كانوا يطورون في السحابة، أو ينتقلون إلى السحابة، أو ينشئون تجاربهم السحابية الخاصة في أماكن العمل. ومن خلال الحلول التي تعمل عبر بيئات متنوعة، تساعد NetApp المؤسسات على بناء نسيج البيانات الخاص بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن، في أي وقت وفي أي مكان. اعرف المزيد على أو تابعنا على Twitter ، وLinkedIn ، وFacebook ، وInstagram .

NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية مملوكة لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

مصادر إضافية



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