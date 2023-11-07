Netapp تعلن عن التكامل مع Vmware Sovereign Cloud والإدارة المبسطة للبيانات للتطبيقات الافتراضية الحديثة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NetApp® (NASDAQ: NTAP)، وهي شركة برمجيات عالمية تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، اليوم عن إصدار NetApp StorageGRID لـ VMware Sovereign Cloud. يمكّن المكون الإضافي NetApp لـ VMware Cloud Director Object Storage Extension عملاء السحابة السيادية من تخزين البيانات غير المنظمة وتأمينها وحمايتها والحفاظ عليها بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة، مع تلبية لوائح خصوصية البيانات والإقامة العالمية. وأعلنت NetApp أيضًا عن أحدث إصدار من NetApp ONTAP Tools مخصص لأجل VMware vSphere (OTV 10.1) ومصمم لتبسيط وإدارة بيانات المؤسسة عبر بيئات vSphere المتعددة المستأجرين.
يبرز مفهوم السيادة كعنصر ضروري للحوسبة السحابية للعديد من الكيانات التي تعالج البيانات الحساسة الفائقة الأهمية وتعمل على الحفاظ عليها، مثل الحكومات الوطنية وحكومات الولايات، والصناعات التي تنصاع بشدة للوائح التنظيمية، مثل التمويل والرعاية الصحية. وتتطلع الحكومات الوطنية أيضًا إلى توسيع القدرة الاقتصادية الرقمية وتقليل الاعتماد على الشركات المتعددة الجنسيات في خدماتها السحابية.
ويتيح المكون الإضافي الجديد Object Storage من NetApp لبرنامج VMware Cloud Director لمقدمي الخدمات السحابية دمج StorageGRID بسلاسة كحل تخزين الكائنات الخاص بهم لتزويد العملاء بتخزين كائنات آمن للبيانات غير المنظمة. يوفر التكامل خدمات StorageGRID ضمن واجهة مستخدم VMware Cloud Director المألوفة، مما يقلل من جهود التدريب ويزيد من وقت تحقيق الإيرادات للشركاء. إحدى الميزات البارزة في StorageGRID هي توافقها الشمولي ودعمها الأصلي لواجهات برمجة التطبيقات المتوافقة مع معايير الصناعة، مثل Amazon S3 API، مما يضمن إمكانية التشغيل التفاعلي السلس عبر بيئات سحابية متنوعة. وتساعد القيم المحسنة الإضافية، مثل إدارة دورة الحياة المؤتمتة، فيضمان توفير الحماية والتخزين والحفاظ على التوفر العالي لبيئات VMware ذات البيانات غير المنظمة على نحو أكثر فعالية من حيث التكلفة.
وقال Phil Brotherton، نائب الرئيس للحلول والتحالفات في NetApp: "نحن نعلم أن سيادة البيانات تحظى بأهمية متزايدة بالنسبة للمؤسسات الكبرى، إذ إنها تعمل باستمرار على زيادة حجم البيانات الفائقة الأهمية للغاية التي تحتاجها إلى إدارتها وتخزينها. ويعد دمج NetApp StorageGRID مع VMware Sovereign Cloud إنجازًا كبيرًا لشركة NetApp وتغييرًا حقيقيًا لمسيرة العمل بالنسبة لعملائنا الذين لديهم بيانات غير منظمة في السحابة والذين يجب عليهم الحفاظ على السيطرة السيادية على تلك البيانات طوال الوقت."
وسيسمح تكامل NetApp's Sovereign Cloud مع Cloud Director لمقدمي الخدمات بتقديم ما يلي للعملاء:
الضمان بشكل أفضل بأن تظل البيانات الحساسة، بما في ذلك البيانات الوصفية، تحت السيطرة السيادية مع منع وصول السلطات الأجنبية التي قد تنتهك قوانين خصوصية البيانات إليها.
زيادة الأمان والامتثال الذي يحمي التطبيقات والبيانات من نواقل الهجوم السريعة التطور مع الحفاظ على الامتثال المستمر مع بنية تحتية محلية، وأطر مدمجة، وخبراء محليين موثوق بهم.
بنية أساسية مجهزة استعدادًا للمستقبل للتفاعل بسرعة مع لوائح خصوصية البيانات المتغيرة والتهديدات الأمنية وشؤون الجغرافيا السياسية.
القدرة على إطلاق العنان لقيمة البيانات من خلال المشاركة الآمنة للبيانات وتحليلها لدفع عجلة الابتكار من دون انتهاك قوانين الخصوصية. حماية سلامة البيانات لضمان الحصول على رؤى دقيقة.
يلتزم موفرو VMware Sovereign Cloud بتصميم وتشغيل الحلول السحابية استنادًا إلى بنيات حديثة محددة برمجيًا تجسد المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات الموضحة في إطار عمل VMware Sovereign Cloud. وغالبًا ما تتكون أعباء العمل التي يتم تشغيلها على بيئات VMware Sovereign Cloud اليوم من نطاقات واسعة من مجموعات البيانات، بما في ذلك أعباء عمل المعاملات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة التي تحتاج إلى إدارتها بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومتكاملة ومتوافقة مع المعايير المنظمة للسيادة / العملاء الخاضعين للوائح التنظيمية.
وقال Rajeev Bhardwaj، نائب الرئيس لمنصة موفر الخدمات السحابية في VMware: "يساعد موفرو VMware Sovereign Cloud العملاء في الصناعات التي تنصاع بشدة إلى اللوائح التنظيمية في تلبية الحاجة إلى ابتكار آمن للغاية يعتمد على البيانات. ونظرًا إلى أنه لا يمكن لشركة واحدة القيام بذلك بمفردها، تعتمد VMware على نظام بيئي قوي ومترابط لتقديم حلول مبتكرة إلى السوق. تعد NetApp شريكًا تكنولوجيًا استراتيجيًا منذ فترة طويلة، وهذا يساعدنا على تلبية متطلبات عملاء Sovereign Cloud لخدمات البيانات المتقدمة." سيعمل تكامل NetApp's Sovereign Cloud مع VMware Cloud Director على مساعدة العملاء في تبسيط بيئات البيانات المعقدة وضمان بقاء بياناتهم آمنة ومتوافقة مع قوانين سيادة البيانات في مناطقهم.
وأعلنت NetApp اليوم أيضًا عن تعاونها مع VMware لتحديث عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) بين NetApp ONTAP وVMware vSphere. يساعد هذا التكامل مسؤولي VMware في تبسيط إدارة وعمليات منصات إدارة البيانات المستندة إلى NetApp ONTAP عبر بيئات vSphere المتعددة المستأجرين مع السماح للمستخدمين بالاستفادة من بنية جديدة قائمة على الخدمات الصغيرة لتوفير نطاق وتوافر أكبر. ومع أحدث الإصدارات من NetApp ONTAP وأدوات ONTAP لـ vSphere، جعلت NetApp توفير بيئات VMware الحديثة وحمايتها وتأمينها بشكل أفضل على نطاق واسع أسرع وأسهل بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على نقطة واحدة من الرؤية والتحكم من خلال vSphere.
توفر أدوات NetApp ONTAP الخاصة ببرنامج VMware فائدتين رئيسيتين للعملاء:
تضافر البنية المعاد تصميمها مع تكامل VMware vSphere APIs for Storage Awareness (VASA) ليعملا على تبسيط العمليات القائمة على السياسات والنطاق الشبيه بالسحابة.
إطار عمل مُمكّن للأتمتة من خلال نهج API-first الذي يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع الأدوات الحالية وإنشاء مسارات عمل شاملة لاستهلاك الميزات والإمكانيات بسهولة.
معلومات عن NetApp
NetApp هي شركة برمجيات عالمية تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، وتعمل على تمكين المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. توفر الشركة أنظمة وبرامج وخدمات سحابية تمكنهم من تشغيل تطبيقاتهم على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى السحابة، سواء كانوا يطورون في السحابة، أو ينتقلون إلى السحابة، أو ينشئون تجاربهم السحابية الخاصة في أماكن العمل. ومن خلال الحلول التي تعمل عبر بيئات متنوعة، تساعد NetApp المؤسسات على بناء نسيج البيانات الخاص بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن، في أي وقت وفي أي مكان. اعرف المزيد على أو تابعنا على Twitter ، وLinkedIn ، وFacebook ، وInstagram .
NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية مملوكة لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية مملوكة لأصحابها.
مصادر إضافية
NetApp VMware Solutions
صفحة ويب VMware Sovereign Cloud
صفحة ويب NetApp StorageGRID
صفحة ويب أدوات NetApp ONTAP
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