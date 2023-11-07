Energy Vault تُعلن عن خمس عمليات نشر إضافية لنظام تخزين الطاقة بالجاذبية Tmevx في الصين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت .Energy Vault Holdings, Inc (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NRGV) (باختصار "Energy Vault " أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في حلول تخزين الطاقة المستدامة على نطاق الشبكة، اليوم عن أن خمسة أنظمة جديدة لتخزين الطاقة بالجاذبية EVxTM (GESS) سيتم نشرها من قبل .China Tianying Inc (مدرجة في بورصة شينزين تحت الرمز CNTY والرقم 000035) بموجب اتفاقية الترخيص والملكية التي تم الإعلان عنها سابقاً مع Atlas Renewable، والتي تتضمن 5% من إيرادات المشروع المرتبطة بكل مشروع.
وفي هذا الصدد، صرح السيد Yan Shengjun، قائلاً: "تشهد تكنولوجيا تخزين الطاقة بالجاذبية المبتكرة من Energy Vault طلباً قويًا في الصين نظراً للعمر الطويل لهذه الأصول والمحتوى الاقتصادي المحلي الكبير الذي يساعد في تلبية متطلبات تخزين الطاقة التي تفرضها الدولة والتي ترافق النمو السريع لعمليات نشر الطاقة المتجددة في الصين. وبينما نعمل على تشغيل أول نظام بقدرة 100 ميغاواط في رودونغ، والذي قمنا بتحسينه وفقاً لمتطلبات السوق الصينية، يسرنا أن نتوسع بسرعة في هذه التكنولوجيا الرائدة التي ستمكن من توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة لاستبدال الجيل الآخر من الوقود الأحفوري بسهولة أكبر وبالتالي المساعدة في تسريع تحول الطاقة النظيفة في الصين وتحقيق أهدافها الصافية من محايدة الكربون".
مع أنظمة تخزين الطاقة بالجاذبية EVx بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في رودونغ وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة 2 جيغاواط في الساعة في تونغ لياو بمنغوليا الداخلية، فإن الاتفاقيات التالية الموقعة مؤخراً من قبل CNTY ترفع إجمالي عمليات نشر EVx الحالية والمخططة في الصين إلى سبعة، بإجمالي 3.26 جيغاواط في الساعة، وتشمل جميعها نسبة 5% من حقوق ملكية المشروع.
اتفاقية مع حكومة هيبي الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في تشانغجياكو بإقليم هيبي
اتفاقية مع حكومة جيانغسو الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في سوزو بإقليم شانكسي
اتفاقية مع حكومة غانسو الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 200 ميغاواط في الساعة في مقاطعة جينتا - جيوكوان بإقليم غانسو
اتفاقية مع حكومة جيلين الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 660 ميغاواط في الساعة في سونغيوان بإقليم جيلين
اتفاقية مع حكومة شينجيانغ الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في يينينغ بإقليم شينجيانغ
تتطلب سياسات الطاقة في الصين من محطات الطاقة المتجددة دمج تخزين 20% من قدرتها على توليد الطاقة الاسمية، مع مدة لا تقل عن 2-4 ساعات. وفي الآونة الأخيرة، تم تلبية ذلك بتكنولوجيا بطارية الليثيوم أيون لاستكمال القاعدة المثبتة الكبيرة للتخزين الكهرومائي المضخ في الصين.
على غرار الضخ المائي، تتيح تكنولوجيا أنظمة تخزين الطاقة بالجاذبية من Energy Vault عمراً تقنيًا أطول بكثير، وبالتالي خفض تكلفة التخزين مع مرور الوقت مع توفير قابلية التوسع الأوسع للمشروع، وزيادة كفاءة الرحلة المستديرة، وفوائد السلامة مقارنة بالتكنولوجيات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، والفريد من نوعه بالنسبة لـ Energy Vault، فإن الكتل المتحركة الكبيرة التي يبلغ وزنها 25 طنًا والتي تشكل أساس وسيط التخزين مصنوعة من التربة المحلية، مما يؤدي إلى تجنب الخرسانة الكربونية المكثفة، ولكن يمكن أيضًا صنعها بمواد نفايات مختلفة مثل رماد الفحم والحطام الخرساني ومخلفات التعدين وغيرها من مواد حمأة النفايات الموجهة بخلاف ذلك إلى مكبات النفايات. وبصفتها واحدة من الشركات الرائدة في الصين في مجال معالجة النفايات والخدمات البيئية، فإن شراكة China Tianying مع Energy Vault تجلب العديد من أوجه التآزر "الاقتصادية الدائرية"، والتي يتم استغلالها لتطوير السوق المحلي كما هو موضح في الإعلانات العامة لهذه المشاريع الإضافية.
كما تم الإعلان عنه سابقاً ، بدأ تشغيل أنظمة تخزين الطاقة بالجاذبية EVx التي تم إنشاؤها مؤخراً بقدرة 25 ميغاواط/100 ميغاواط في رودونغ بالصين في شهر يونيو كما هو مخطط له. تم بناء هيكل EVx بالكامل مع "حفل السد" الرسمي الذي أقيم في الموقع في رودونغ في سبتمبر 2023 بالتزامن مع بدء العملية الرسمية للربط الشبكي للدولة. كما تم الانتهاء من إنشاء خط طاقة علوي بقدرة 35 كيلوفولط بطول 4 كيلومتر إلى المحطة الفرعية البعيدة الحالية التي تخدم مزرعة الرياح المجاورة مع تقدم أنشطة التشغيل الميكانيكي والبرمجي المتبقية كما هو متوقع. وفي انتظار العمليات الرسمية النهائية للربط الشبكي وتجانسها، سيكون نظام EVx من Energy Vault أول نظام تجاري على مستوى العالم لتخزين الطاقة المائية غير المضخوخة على نطاق المرافق.
وكما تم الإعلان عنه سابقاً أيضاً ، تنشر CNTY نظام EVx بقدرة 2 جيغاواط في الساعة للمجمعات الصناعية الأولية الخالية من الكربون في تونغ لياو بمنغوليا الداخلية.
ومن جهته، صرح Robert Piconi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Energy Vault، قائلاً: "تعبر الاتفاقيات التي وقعتها CNTY مؤخراً عن اعتماد السوق القوي والمتنامي لتكنولوجيا تخزين الطاقة بالجاذبية لدينا، والتي ستساعد في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة المتزايدة في الصين لتلبية نمو الطلب على الطاقة بشكل أفضل والذي يستمر بوتيرة عالية في الصين". "مع دخول أول نظام EVxTM قريباً في رودونغ، والإعلان عن خمس عمليات نشر EVX جديدة اليوم، وسبع عمليات نشر إجمالية تبلغ 3.26 جيغاواط في الساعة خلال الأشهر الـ 18 الأولى من شراكتنا، أود أن أقول إننا بدأنا بداية جيدة. أشيد بالرئيس Yan ومنظمة China Tianying الأوسع نطاقاً على شجاعتهما وكفاءتهما وقيادتهما في تنفيذ هذا المشروع من خلال إغلاقين مرتبطين بفيروس كورونا في العام الأول بينما يقودان التطوير السريع للمشروع المحلي الذي سيساعد الصين والعالم على نطاق أوسع في دفعنا الجماعي نحو محايدة الكربون الصافي".
نبذة عن Energy Vault
تقوم ®Energy Vault بتطوير ونشر حلول تخزين الطاقة على نطاق المرافق المصممة لتحويل نهج العالم تجاه تخزين الطاقة المستدامة. وتشمل العروض الشاملة للشركة التخزين القائم على الجاذبية، وتخزين البطارية، وتكنولوجيات تخزين طاقة الهيدروجين الأخضر. ويتم دعم كل حل تخزين من خلال برنامج نظام إدارة الطاقة الحيادي لتكنولوجيا الأجهزة ومنصة التكامل الخاصة بالشركة. وتوفر محفظة التكنولوجيا المبتكرة لـ Energy Vault، الفريدة من نوعها في الصناعة، حلولًا مخصصة لتخزين الطاقة على المدى القصير والطويل لمساعدة المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومستخدمي الطاقة الصناعية الكبار على تقليل تكاليف الطاقة المستوية بشكل كبير مع الحفاظ على موثوقية الطاقة. وباستخدام مواد صديقة للبيئة مع القدرة على دمج مواد النفايات لإعادة الاستخدام المفيد، تعمل تكنولوجيا تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية TMEVx من Energy Vault على تسهيل التحول إلى اقتصاد دائري مع تسريع التحول العالمي للطاقة النظيفة لزبائنها. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:
بيانات تطلعية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تعكس آراء الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعمليات الشركة وأدائها المالي. وتتضمن البيانات التطلعية معلومات حول النتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة للعمليات، بما في ذلك أوصاف خطة أعمالنا واستراتيجياتنا. وغالبا ما تتضمن هذه البيانات كلمات مثل "ننتظر" و "نتوقع" و "نقترح" و "نخطط" و "نعتقد" و "نعتزم" و "نتطلع" و "نتكهن" و "نقدر" و "نهدف" و "نسقط" و "ينبغي" و "يمكن" و "قد" و "ربما" و "يمكن" و "سوف" وغيرها من التعبيرات المماثلة. ونحن نؤسس هذه البيانات أو التوقعات التطلعية على توقعاتنا وخططنا وافتراضاتنا الحالية، والتي قمنا بها في ضوء خبرتنا في القطاع، بالإضافة إلى تصوراتنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وغيرها من العوامل التي نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقداتنا وافتراضاتنا وتوقعاتنا للأداء المستقبلي، مع مراعاة المعلومات المتاحة لنا حاليا. وهذه البيانات التطلعية ليست سوى تنبؤات تستند إلى توقعاتنا وتطلعاتنا الحالية حول الأحداث المستقبلية. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات بشكل جوهري عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات التي تعبر عنها أو تنطوي عليها البيانات التطلعية، بما في ذلك التغييرات في استراتيجيتنا وخطط التوسع وفرص الزبائن والعمليات المستقبلية والوضع المالي المستقبلي والإيرادات والخسائر المقدرة والتكاليف المتوقعة والتوقعات والخطط، إلى جانب عدم اليقين بشأن حجوزاتنا وعملياتنا المتراكمة، بما يعادل الإيرادات المستقبلية؛ وعدم وجود ضمان بأن خطابات النوايا غير الملزمة وغيرها من مؤشرات الاهتمام يمكن أن تؤدي إلى أوامر ملزمة أو مبيعات؛ وإمكانية أن تكون منتجاتنا معيبة أو يزعم أنها معيبة أو تعاني من أعطال أخرى؛ وتنفيذ نموذج الأعمال واستراتيجية النمو وتقبلها في السوق ونجاحها؛ وقدرتنا على تطوير علامتنا التجارية وسمعتنا والحفاظ عليها؛ والتطورات والتوقعات المتعلقة بأعمالنا ومنافسينا وقطاعنا؛ وقدرة مزودينا على توفير المكونات اللازمة أو المواد الخام اللازمة لبناء أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بنا في الوقت المناسب؛ وتأثير الأوبئة الصحية على أعمالنا والإجراءات التي قد نتخذها استجابة لها؛ وتوقعاتنا بشأن قدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وعدم انتهاك حقوق الآخرين؛ التوقعات المتعلقة بالوقت الذي سنكون فيه شركة نمو ناشئة بموجب قانون خلق الوظائف (بالإنكليزية Jumpstart Our Business Startups Act)؛ ومتطلباتنا الرأسمالية المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد، وقدرتنا على الحصول على تمويل لعملياتنا ونمونا المستقبلي، وخططنا التجارية وخططنا التوسعية وفرصنا وغيرها من العوامل المهمة التي تمت مناقشتها في تقريرنا ربع السنوي وفقاً للنموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2023، وفي تقريرنا السنوي وفقاً للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث يمكن تحديث هذه العوامل من وقت لآخر في ملفاتها الأخرى مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصة على الموقع الإلكتروني . وتظهر مخاطر جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن لإدارتنا التنبؤ بجميع المخاطر، كما لا يمكننا تقييم تأثير جميع العوامل على أعمالنا أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل أو مجموعة من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهريًا عن النتائج الواردة في أي بيانات تطلعية قد نقوم بها. وأي بيان تطلعي مقدم من جانبنا في هذا البيان الصحفي لا ينطبق إلا اعتباراً من تاريخ هذا البيان الصحفي، وهو مؤهل صراحةً في مجمله من خلال البيانات التحذيرية الواردة في هذا البيان الصحفي. ولا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنيًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه أي قوانين معمول بها. ويجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على بياناتنا التطلعية.
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