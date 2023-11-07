Energy Vault تُعلن عن خمس عمليات نشر إضافية لنظام تخزين الطاقة بالجاذبية Tmevx في الصين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت .Energy Vault Holdings, Inc (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NRGV) (باختصار "Energy Vault " أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في حلول تخزين الطاقة المستدامة على نطاق الشبكة، اليوم عن أن خمسة أنظمة جديدة لتخزين الطاقة بالجاذبية EVxTM (GESS) سيتم نشرها من قبل .China Tianying Inc (مدرجة في بورصة شينزين تحت الرمز CNTY والرقم 000035) بموجب اتفاقية الترخيص والملكية التي تم الإعلان عنها سابقاً مع Atlas Renewable، والتي تتضمن 5% من إيرادات المشروع المرتبطة بكل مشروع.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Yan Shengjun، قائلاً: "تشهد تكنولوجيا تخزين الطاقة بالجاذبية المبتكرة من Energy Vault طلباً قويًا في الصين نظراً للعمر الطويل لهذه الأصول والمحتوى الاقتصادي المحلي الكبير الذي يساعد في تلبية متطلبات تخزين الطاقة التي تفرضها الدولة والتي ترافق النمو السريع لعمليات نشر الطاقة المتجددة في الصين. وبينما نعمل على تشغيل أول نظام بقدرة 100 ميغاواط في رودونغ، والذي قمنا بتحسينه وفقاً لمتطلبات السوق الصينية، يسرنا أن نتوسع بسرعة في هذه التكنولوجيا الرائدة التي ستمكن من توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة لاستبدال الجيل الآخر من الوقود الأحفوري بسهولة أكبر وبالتالي المساعدة في تسريع تحول الطاقة النظيفة في الصين وتحقيق أهدافها الصافية من محايدة الكربون".

مع أنظمة تخزين الطاقة بالجاذبية EVx بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في رودونغ وأنظمة تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة 2 جيغاواط في الساعة في تونغ لياو بمنغوليا الداخلية، فإن الاتفاقيات التالية الموقعة مؤخراً من قبل CNTY ترفع إجمالي عمليات نشر EVx الحالية والمخططة في الصين إلى سبعة، بإجمالي 3.26 جيغاواط في الساعة، وتشمل جميعها نسبة 5% من حقوق ملكية المشروع.



اتفاقية مع حكومة هيبي الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في تشانغجياكو بإقليم هيبي

اتفاقية مع حكومة جيانغسو الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في سوزو بإقليم شانكسي

اتفاقية مع حكومة غانسو الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 200 ميغاواط في الساعة في مقاطعة جينتا - جيوكوان بإقليم غانسو

اتفاقية مع حكومة جيلين الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 660 ميغاواط في الساعة في سونغيوان بإقليم جيلين اتفاقية مع حكومة شينجيانغ الإقليمية لبناء أنظمة تخزين طاقة بالجاذبية EVx بقدرة 100 ميغاواط في الساعة في يينينغ بإقليم شينجيانغ

تتطلب سياسات الطاقة في الصين من محطات الطاقة المتجددة دمج تخزين 20% من قدرتها على توليد الطاقة الاسمية، مع مدة لا تقل عن 2-4 ساعات. وفي الآونة الأخيرة، تم تلبية ذلك بتكنولوجيا بطارية الليثيوم أيون لاستكمال القاعدة المثبتة الكبيرة للتخزين الكهرومائي المضخ في الصين.

على غرار الضخ المائي، تتيح تكنولوجيا أنظمة تخزين الطاقة بالجاذبية من Energy Vault عمراً تقنيًا أطول بكثير، وبالتالي خفض تكلفة التخزين مع مرور الوقت مع توفير قابلية التوسع الأوسع للمشروع، وزيادة كفاءة الرحلة المستديرة، وفوائد السلامة مقارنة بالتكنولوجيات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، والفريد من نوعه بالنسبة لـ Energy Vault، فإن الكتل المتحركة الكبيرة التي يبلغ وزنها 25 طنًا والتي تشكل أساس وسيط التخزين مصنوعة من التربة المحلية، مما يؤدي إلى تجنب الخرسانة الكربونية المكثفة، ولكن يمكن أيضًا صنعها بمواد نفايات مختلفة مثل رماد الفحم والحطام الخرساني ومخلفات التعدين وغيرها من مواد حمأة النفايات الموجهة بخلاف ذلك إلى مكبات النفايات. وبصفتها واحدة من الشركات الرائدة في الصين في مجال معالجة النفايات والخدمات البيئية، فإن شراكة China Tianying مع Energy Vault تجلب العديد من أوجه التآزر "الاقتصادية الدائرية"، والتي يتم استغلالها لتطوير السوق المحلي كما هو موضح في الإعلانات العامة لهذه المشاريع الإضافية.

كما تم الإعلان عنه سابقاً ، بدأ تشغيل أنظمة تخزين الطاقة بالجاذبية EVx التي تم إنشاؤها مؤخراً بقدرة 25 ميغاواط/100 ميغاواط في رودونغ بالصين في شهر يونيو كما هو مخطط له. تم بناء هيكل EVx بالكامل مع "حفل السد" الرسمي الذي أقيم في الموقع في رودونغ في سبتمبر 2023 بالتزامن مع بدء العملية الرسمية للربط الشبكي للدولة. كما تم الانتهاء من إنشاء خط طاقة علوي بقدرة 35 كيلوفولط بطول 4 كيلومتر إلى المحطة الفرعية البعيدة الحالية التي تخدم مزرعة الرياح المجاورة مع تقدم أنشطة التشغيل الميكانيكي والبرمجي المتبقية كما هو متوقع. وفي انتظار العمليات الرسمية النهائية للربط الشبكي وتجانسها، سيكون نظام EVx من Energy Vault أول نظام تجاري على مستوى العالم لتخزين الطاقة المائية غير المضخوخة على نطاق المرافق.

وكما تم الإعلان عنه سابقاً أيضاً ، تنشر CNTY نظام EVx بقدرة 2 جيغاواط في الساعة للمجمعات الصناعية الأولية الخالية من الكربون في تونغ لياو بمنغوليا الداخلية.

ومن جهته، صرح Robert Piconi، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Energy Vault، قائلاً: "تعبر الاتفاقيات التي وقعتها CNTY مؤخراً عن اعتماد السوق القوي والمتنامي لتكنولوجيا تخزين الطاقة بالجاذبية لدينا، والتي ستساعد في تعزيز قدرة الطاقة المتجددة المتزايدة في الصين لتلبية نمو الطلب على الطاقة بشكل أفضل والذي يستمر بوتيرة عالية في الصين". "مع دخول أول نظام EVxTM قريباً في رودونغ، والإعلان عن خمس عمليات نشر EVX جديدة اليوم، وسبع عمليات نشر إجمالية تبلغ 3.26 جيغاواط في الساعة خلال الأشهر الـ 18 الأولى من شراكتنا، أود أن أقول إننا بدأنا بداية جيدة. أشيد بالرئيس Yan ومنظمة China Tianying الأوسع نطاقاً على شجاعتهما وكفاءتهما وقيادتهما في تنفيذ هذا المشروع من خلال إغلاقين مرتبطين بفيروس كورونا في العام الأول بينما يقودان التطوير السريع للمشروع المحلي الذي سيساعد الصين والعالم على نطاق أوسع في دفعنا الجماعي نحو محايدة الكربون الصافي".

نبذة عن Energy Vault

تقوم ®Energy Vault بتطوير ونشر حلول تخزين الطاقة على نطاق المرافق المصممة لتحويل نهج العالم تجاه تخزين الطاقة المستدامة. وتشمل العروض الشاملة للشركة التخزين القائم على الجاذبية، وتخزين البطارية، وتكنولوجيات تخزين طاقة الهيدروجين الأخضر. ويتم دعم كل حل تخزين من خلال برنامج نظام إدارة الطاقة الحيادي لتكنولوجيا الأجهزة ومنصة التكامل الخاصة بالشركة. وتوفر محفظة التكنولوجيا المبتكرة لـ Energy Vault، الفريدة من نوعها في الصناعة، حلولًا مخصصة لتخزين الطاقة على المدى القصير والطويل لمساعدة المرافق ومنتجي الطاقة المستقلين ومستخدمي الطاقة الصناعية الكبار على تقليل تكاليف الطاقة المستوية بشكل كبير مع الحفاظ على موثوقية الطاقة. وباستخدام مواد صديقة للبيئة مع القدرة على دمج مواد النفايات لإعادة الاستخدام المفيد، تعمل تكنولوجيا تخزين الطاقة القائمة على الجاذبية TMEVx من Energy Vault على تسهيل التحول إلى اقتصاد دائري مع تسريع التحول العالمي للطاقة النظيفة لزبائنها. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

بيانات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية تعكس آراء الشركة الحالية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بعمليات الشركة وأدائها المالي. وتتضمن البيانات التطلعية معلومات حول النتائج المستقبلية المحتملة أو المفترضة للعمليات، بما في ذلك أوصاف خطة أعمالنا واستراتيجياتنا. وغالبا ما تتضمن هذه البيانات كلمات مثل "ننتظر" و "نتوقع" و "نقترح" و "نخطط" و "نعتقد" و "نعتزم" و "نتطلع" و "نتكهن" و "نقدر" و "نهدف" و "نسقط" و "ينبغي" و "يمكن" و "قد" و "ربما" و "يمكن" و "سوف" وغيرها من التعبيرات المماثلة. ونحن نؤسس هذه البيانات أو التوقعات التطلعية على توقعاتنا وخططنا وافتراضاتنا الحالية، والتي قمنا بها في ضوء خبرتنا في القطاع، بالإضافة إلى تصوراتنا للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة وغيرها من العوامل التي نعتقد أنها مناسبة في ظل الظروف السائدة في ذلك الوقت. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى معتقداتنا وافتراضاتنا وتوقعاتنا للأداء المستقبلي، مع مراعاة المعلومات المتاحة لنا حاليا. وهذه البيانات التطلعية ليست سوى تنبؤات تستند إلى توقعاتنا وتطلعاتنا الحالية حول الأحداث المستقبلية. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات بشكل جوهري عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات التي تعبر عنها أو تنطوي عليها البيانات التطلعية، بما في ذلك التغييرات في استراتيجيتنا وخطط التوسع وفرص الزبائن والعمليات المستقبلية والوضع المالي المستقبلي والإيرادات والخسائر المقدرة والتكاليف المتوقعة والتوقعات والخطط، إلى جانب عدم اليقين بشأن حجوزاتنا وعملياتنا المتراكمة، بما يعادل الإيرادات المستقبلية؛ وعدم وجود ضمان بأن خطابات النوايا غير الملزمة وغيرها من مؤشرات الاهتمام يمكن أن تؤدي إلى أوامر ملزمة أو مبيعات؛ وإمكانية أن تكون منتجاتنا معيبة أو يزعم أنها معيبة أو تعاني من أعطال أخرى؛ وتنفيذ نموذج الأعمال واستراتيجية النمو وتقبلها في السوق ونجاحها؛ وقدرتنا على تطوير علامتنا التجارية وسمعتنا والحفاظ عليها؛ والتطورات والتوقعات المتعلقة بأعمالنا ومنافسينا وقطاعنا؛ وقدرة مزودينا على توفير المكونات اللازمة أو المواد الخام اللازمة لبناء أنظمة تخزين الطاقة الخاصة بنا في الوقت المناسب؛ وتأثير الأوبئة الصحية على أعمالنا والإجراءات التي قد نتخذها استجابة لها؛ وتوقعاتنا بشأن قدرتنا على الحصول على حماية الملكية الفكرية والحفاظ عليها وعدم انتهاك حقوق الآخرين؛ التوقعات المتعلقة بالوقت الذي سنكون فيه شركة نمو ناشئة بموجب قانون خلق الوظائف (بالإنكليزية Jumpstart Our Business Startups Act)؛ ومتطلباتنا الرأسمالية المستقبلية ومصادر واستخدامات النقد، وقدرتنا على الحصول على تمويل لعملياتنا ونمونا المستقبلي، وخططنا التجارية وخططنا التوسعية وفرصنا وغيرها من العوامل المهمة التي تمت مناقشتها في تقريرنا ربع السنوي وفقاً للنموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2023، وفي تقريرنا السنوي وفقاً للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث يمكن تحديث هذه العوامل من وقت لآخر في ملفاتها الأخرى مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصة على الموقع الإلكتروني . وتظهر مخاطر جديدة من وقت لآخر، ولا يمكن لإدارتنا التنبؤ بجميع المخاطر، كما لا يمكننا تقييم تأثير جميع العوامل على أعمالنا أو إلى أي مدى قد يتسبب أي عامل أو مجموعة من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهريًا عن النتائج الواردة في أي بيانات تطلعية قد نقوم بها. وأي بيان تطلعي مقدم من جانبنا في هذا البيان الصحفي لا ينطبق إلا اعتباراً من تاريخ هذا البيان الصحفي، وهو مؤهل صراحةً في مجمله من خلال البيانات التحذيرية الواردة في هذا البيان الصحفي. ولا نتعهد بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنيًا، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه أي قوانين معمول بها. ويجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على بياناتنا التطلعية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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