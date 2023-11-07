الصندوق السعودي للتنمية يفتتح مشروع توسعة الكلية المهنية ويشارك في حدث رفيع المستوى في فيتنام

MENAFN - AETOSWire) افتتح اليوم سعادة الأستاذ سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية رسمياً كلية هانام المهنية في فيتنام، بحضور نائب رئيس مقاطعة هانام وعدد من المسؤولين من الجانبين.

يهدف مشروع توسعة كلية هانام المهنية، الذي سبق أنّ تولّى الصندوق السعودي للتنمية تمويله بمبلغ تفوق قيمته الـ9 مليون دولار أمريكي، إلى تحويل الكلية إلى مركز للتدريب المهني عالي الجودة في المقاطعة والبلاد على حدّ سواء. وفي إطار المشروع، تمّ بناء وتجهيز 10 مبانٍ تعليمية يستفيد منها أكثر من 3,000 طالب وطالبة سنوياً.

ويأتي مشروع توسعة الكلية المهنية تلبيةً للطلب المتزايد على اليد العاملة الماهرة والشركات المتخصصة في مقاطعة هانام وغيرها من المقاطعات، سيّما في قطاعات صناعة السيارات والتلحيم والكهرباء الصناعية. وستوفر هذه المرافق الجديدة تدريباً متطوراً لطلّابها وتضمن حصولهم على فرص عمل وتمّكنهم من البدء بأعمال تجارية صغيرة بعد تخرّجهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيسهم افتتاح الكلية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيّما الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر، والهدف الرابع المتمثل في توفير التعليم الجيّد والهدف الخامس المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف الثامن المتمثل في توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف العاشر المتمثل في السعي للحدّ من أوجه عدم المساواة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الأستاذ سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندق السعودي للتنمية: "يشكّل التعليم ركيزة أساسية لإطلاق العنان للإمكانات البشرية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. كما يعدّ التدريب المهني أمراً ضروريًا لضمان نجاح الفئات الشابة لدى انضمامها إلى صفوف القوى العاملة والمساهمة في تطوّر مجتمعاتها".

من جانبه، قال السيد تران جوان دونج، نائب رئيس مقاطعة هانام: "يمثّل افتتاح مشروع توسعة كلية هانام المهنية خطوة جديدة نحو تحويلها إلى واحدة من أفضل 80 كلية مهنية في فيتنام بحلول عام 2025. كما سيسهم هذا المشروع في جعل هانام مركزاً إقليمياً عالي الجودة لتدريب الموارد البشرية. ونعرب عن خالص امتناننا لحكومة المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية على دعمهما المتفاني".

هذا ويؤمن الصندوق السعودي للتنمية بأهمية دعم قطاع التعليم لتمكين الشباب في جميع أنحاء العالم. وقد ساهم منذ إنشائه بتقديم ما يزيد عن 2.6 مليار دولار أمريكي من التمويل لدعم أكثر من 80 مشروعاً تعليمياً في الدول النامية.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية قد حضر في وقت سابق من هذا اليوم فعالية تنموية رفيعة المستوى من تنظيم سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وعلى رأسها سعادة السفير الدكتور محمد الدهلوي، سفير المملكة لدى جمهورية فيتنام. وشكّل هذا الحدث فرصة للصندوق السعودي للتنمية لعرض مساهماته في المشاريع التنموية في فيتنام وحول العالم.

تجدر الإشارة إلى أنّ الصندوق السعودي للتنمية قدّم أكثر من 164 مليون دولار أمريكي إلى فيتنام على شكل 12 قرض تنموي وتولى تمويل أكثر من 800 مشروع بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم منذ إنشائه عام 1975.

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