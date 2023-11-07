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آثار التوقف عن استخدام مميع الدم

11/7/2023 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) التأثير الارتدادي: أيّ أن الدم يصبح أكثر سمكًا وأكثر عرضة للتجلط.
زيادة خطر النزيف: يساعد بعض مخففات الدم على منع تجلط الدم المفرط، والذي بدوره يؤدي إلى النزيف، لذلك عند التوقف عن استخدام مميع الدم قد يزداد خطر الإصابة بالنزيف.
الشعور بالدوخة والدوار: تؤثر مميعات الدم على ضغط الدم والدورة الدموية، لذلك إيقاف استخدامها بشكل مفاجئ يُسبب الشعور بالدوار والدوخة.
ما الحالات التي يسمح لها بالتوقف عن استخدامه؟
- إذا كنت من الأشخاص الذين سيخضعون لجراحة ما أو لأيّ إجراء في طب الأسنان.
- ينصح الطبيب المختص بالتوقف عن استخدام مميعات الدم للنساء الحوامل، لأن هذا النوع من الأدوية يُسبب نزيفًا للرحم.
- إذا أصبت بقرحة المعدة التي تزيد من خطر حدوث نزيف داخلي.
- إذا أصبت بأحد اضطرابات النزيف، مثل الهيموفيليا (Hemophilia).
- إذا تبين أن لديك انخفاضًا واضحًا في عدد الصفائح الدموية.
- إذا خضعت لعملية جراحية حديثة في عينيك، أو دماغك، أو حبلك الشوكي.
- إذا أصبت بنزيف في دماغك، أو نزيف شديد.

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