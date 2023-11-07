آثار التوقف عن استخدام مميع الدم

(MENAFN
- Al Watan) التأثير الارتدادي: أيّ أن الدم يصبح أكثر سمكًا وأكثر عرضة للتجلط.
زيادة خطر النزيف: يساعد بعض مخففات الدم على منع تجلط الدم المفرط، والذي بدوره يؤدي إلى النزيف، لذلك عند التوقف عن استخدام مميع الدم قد يزداد خطر الإصابة بالنزيف.
الشعور بالدوخة والدوار: تؤثر مميعات الدم على ضغط الدم والدورة الدموية، لذلك إيقاف استخدامها بشكل مفاجئ يُسبب الشعور بالدوار والدوخة.
ما الحالات التي يسمح لها بالتوقف عن استخدامه؟
- إذا كنت من الأشخاص الذين سيخضعون لجراحة ما أو لأيّ إجراء في طب الأسنان.
- ينصح الطبيب المختص بالتوقف عن استخدام مميعات الدم للنساء الحوامل، لأن هذا النوع من الأدوية يُسبب نزيفًا للرحم.
- إذا أصبت بقرحة المعدة التي تزيد من خطر حدوث نزيف داخلي.
- إذا أصبت بأحد اضطرابات النزيف، مثل الهيموفيليا (Hemophilia).
- إذا تبين أن لديك انخفاضًا واضحًا في عدد الصفائح الدموية.
- إذا خضعت لعملية جراحية حديثة في عينيك، أو دماغك، أو حبلك الشوكي.
- إذا أصبت بنزيف في دماغك، أو نزيف شديد.
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