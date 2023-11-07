السيول تقطع طرقا بجازان ومكة الأعلى في الأمطار

(MENAFN
- Al Watan) هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظة الدرب ومراكزها، وسالت على أثرها عدد من الأودية بالمحافظة، منها جندلة وشعب وادي فيشان بمركز ريم، مما قطع طريق القرية، مسببة معاناة متكررة ودائمة للأهالي مع مواسم نزول الأمطار.
سجّلت 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق أمس، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات الأمطار بلغت 56.3 ملم بالشفاء في محافظة الطائف، تلتها منطقة الباحة بتسجيل 53.8 ملم في محافظة المخواة.
وأوضح تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وحائل، وجازان، والباحة، والجوف، وذلك بكميات تفاوتت بين 0.6 و56.3 ملم.
انقطاع متكرر
أوضح عدد من أهالي الدرب ومراكزها لـ((الوطن)) أن قطع سيول وادي فيشان الطرق متكرر، خاصة إذا كان المطر غزيرا مثل ما يحدث في الحفافة وجهة القرون. وأشاروا إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة بحلول دائمة، منها إنشاء كوبري أو تسيير عبارات، لفك الاحتجازات والانقطاعات عن الأهالي، فمنهم المرضى وكبار السن، وغيرهم من المحتجزين. وقالوا إن الانقطاع يستمر حسب قوة السيل، وعندما تخف قوة جريان المياه تبدأ السيارات الكبيرة في عبور الطريق، بينما السيارات الصغيرة لا تستطيع بسبب الأحجار التي يخلفها السيل بالطريق.
من جهتها، أوضحت بلدية محافظة الدرب أن الوصلة من الشارع العام لمدخل قرية ريم تابعة للمواصلات، وليست للبلدية.
كميات هطول الأمطار ((بالملم))
56.3 الشفاء
53.8 المخواة
38 المدينة المنورة
23.4 عسير - أحد رفيدة
21.8 الشعف - أبها
7.5 الرياض
3.1 القويعية
1.2 الحناكية
3.8 القصيم
3.5 حائل
9.2 الباحة
7 الجوف
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