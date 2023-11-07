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السيول تقطع طرقا بجازان ومكة الأعلى في الأمطار

11/7/2023 2:17:59 PM

(MENAFN- Al Watan) هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظة الدرب ومراكزها، وسالت على أثرها عدد من الأودية بالمحافظة، منها جندلة وشعب وادي فيشان بمركز ريم، مما قطع طريق القرية، مسببة معاناة متكررة ودائمة للأهالي مع مواسم نزول الأمطار.
سجّلت 52 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول كميات متفاوتة من الأمطار في 9 مناطق أمس، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بأعلى معدل لكميات الأمطار بلغت 56.3 ملم بالشفاء في محافظة الطائف، تلتها منطقة الباحة بتسجيل 53.8 ملم في محافظة المخواة.
وأوضح تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، وحائل، وجازان، والباحة، والجوف، وذلك بكميات تفاوتت بين 0.6 و56.3 ملم.
انقطاع متكرر
أوضح عدد من أهالي الدرب ومراكزها لـ((الوطن)) أن قطع سيول وادي فيشان الطرق متكرر، خاصة إذا كان المطر غزيرا مثل ما يحدث في الحفافة وجهة القرون. وأشاروا إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة بحلول دائمة، منها إنشاء كوبري أو تسيير عبارات، لفك الاحتجازات والانقطاعات عن الأهالي، فمنهم المرضى وكبار السن، وغيرهم من المحتجزين. وقالوا إن الانقطاع يستمر حسب قوة السيل، وعندما تخف قوة جريان المياه تبدأ السيارات الكبيرة في عبور الطريق، بينما السيارات الصغيرة لا تستطيع بسبب الأحجار التي يخلفها السيل بالطريق.
من جهتها، أوضحت بلدية محافظة الدرب أن الوصلة من الشارع العام لمدخل قرية ريم تابعة للمواصلات، وليست للبلدية.
كميات هطول الأمطار ((بالملم))
56.3 الشفاء
53.8 المخواة
38 المدينة المنورة
23.4 عسير - أحد رفيدة
21.8 الشعف - أبها
7.5 الرياض
3.1 القويعية
1.2 الحناكية
3.8 القصيم
3.5 حائل
9.2 الباحة
7 الجوف

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