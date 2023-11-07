الفئران تضحك عند دغدغتها وأفكارها كالبشر

(MENAFN
- Al Watan) أثبتت دراسة جديدة أنه يمكن للفئران تحريك الأشياء في ((الواقع الافتراضي)) باستخدام أفكارها فقط، مما يدل على نفس القدرة التي يستخدمها البشر عند إعادة عيش الأحداث الماضية، أو تخيل سيناريوهات جديدة.
ويضيف الاكتشاف الجديد أن الفئران قادرة على التخيل، إلى الأبحاث التي تظهر أن القوارض كائنات ذكية للغاية ومتعاطفة ومرحة، حتى إنها ((تضحك)) عند دغدغتها.
وفي البحث المنشور في مجلة ((Science)) العلمية، وقام الباحثون بتطوير نظام متطور، يجمع ما بين ((الواقع الافتراضي)) وواجهة الدماغ والآلة، الأمر الذي سمح لهذا النهج المبتكر أن يكشف عن رؤى غير مسبوقة في شأن الأفكار الداخلية للفئران.
وفي تجارب الدراسة، تم تزويد القوارض بزراعة عصبية صغيرة، في إمكانها تحليل وتسجيل نشاط الدماغ، بعد ذلك وضعت الحيوانات في بيئة ((الواقع الافتراضي))، حيث كان عليهم التنقل في متاهة للعثور على مكافآت في انتظارهم.
واكتشف الباحثون أنه عندما وضع الفئران في متاهة ((الواقع الافتراضي))، أظهر نشاطها العصبي أنماطا تشير إلى أنها لم تكن تتفاعل مع المحفزات الحسية المباشرة فحسب، وإنما كانت تحاكي عقليا سيناريوهات مختلفة.
كما أن نتائج الدراسة تظهر أن الفئران تمتلك شكلا من أشكال الخيال، والقدرة على تصور مواقع بعيدة عن موقعها الحالي طواعية، والتخطيط للسيناريوهات المستقبلية، بالطريقة نفسها التي من المحتمل أن يفعلها البشر.
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