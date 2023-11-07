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الفئران تضحك عند دغدغتها وأفكارها كالبشر

11/7/2023 2:17:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أثبتت دراسة جديدة أنه يمكن للفئران تحريك الأشياء في ((الواقع الافتراضي)) باستخدام أفكارها فقط، مما ‏يدل على نفس القدرة التي يستخدمها البشر عند إعادة عيش الأحداث الماضية، أو تخيل سيناريوهات ‏جديدة.‏
ويضيف الاكتشاف الجديد أن الفئران قادرة على التخيل، إلى الأبحاث التي تظهر أن القوارض كائنات ذكية للغاية ومتعاطفة ومرحة، حتى إنها ((تضحك)) عند دغدغتها.
وفي البحث المنشور في مجلة ((Science)) العلمية، وقام الباحثون بتطوير نظام متطور، يجمع ما بين ((الواقع الافتراضي)) وواجهة الدماغ والآلة، الأمر الذي سمح لهذا النهج المبتكر أن يكشف عن رؤى غير مسبوقة في شأن الأفكار الداخلية للفئران.
وفي تجارب الدراسة، تم تزويد القوارض بزراعة عصبية صغيرة، في إمكانها تحليل وتسجيل نشاط الدماغ، بعد ذلك وضعت الحيوانات في بيئة ((الواقع الافتراضي))، حيث كان عليهم التنقل في متاهة للعثور على مكافآت في انتظارهم.
واكتشف الباحثون أنه عندما وضع الفئران في متاهة ((الواقع الافتراضي))، أظهر نشاطها العصبي أنماطا تشير إلى أنها لم تكن تتفاعل مع المحفزات الحسية المباشرة فحسب، وإنما كانت تحاكي عقليا سيناريوهات مختلفة.
كما أن نتائج الدراسة تظهر أن الفئران تمتلك شكلا من أشكال الخيال، والقدرة على تصور مواقع بعيدة عن موقعها الحالي طواعية، والتخطيط للسيناريوهات المستقبلية، بالطريقة نفسها التي من المحتمل أن يفعلها البشر.

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