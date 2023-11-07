يتسلق برجا لتوجيه رسالة سلام

(MENAFN
- Al Watan) تسلق المغامر آلان روبير، المعروف بـ((الرجل العنكبوت الفرنسي))، برج ((كوبول توتال))، مقر شركة ((توتال إنرجي)) في حي لا ديفانس في غرب باريس، في خطوة أراد من خلالها توجيه ((رسالة سلام بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس)).
بسترة صفراء وسروال أحمر وأحذية تسلق، أنجز آلان روبير مغامرة تسلق برج توتال الذي يبلغ علوه 179 متراً، على مرأى من المارة في هذا الحي المالي. وقالت محافظة أوت دو سين لوكالة فرانس برس، إن السلطات المحلية أوقفت الرجل بعد نزوله من البرج.
وقالت المحافظة في فترة بعد الظهر ((لقد وُضع قيد التوقيف لدى الشرطة بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وهي تهم أسقطتها النيابة العامة بعد ذلك))، موضحة أن الشرطة أطلقت سراح آلان روبير في وقت لاحق.
من خلال هذا التسلق، أوضح آلان روبير أنه أراد إرسال ((رسالة سلام لحل هذا الصراع بشكل نهائي)).
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