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متحف عائم للخيال العلمي

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تطفو نجمة معدنية ذات نقاط سبع على السطح الزجاجي للبحيرة لتذكّرنا بحضارة مستقبلية بعيدة المدى، أو بسفينة فضائية تهبط على كوكب غريب.. تلك هي حكاية متحف تشنغدو الجديد للخيال العلمي، بعاصمة مقاطعة سيتشوان، في جنوب غربي الصين، فبحسب تقرير في ((سي إن إن))، يُحاكي السقف الديناميكي الجبال المنحدرة من بعيد، فيما يأخذ السطح شكل السحابة، حيث تتدلى أقواسها الناتئة فوق ألواح زجاجية سلسة.
وقال باولو فلوريس، أحد مديري المشروع في شركة زها حديد للهندسة المعمارية، التي صممت المتحف: ((من أي زاوية تنظر إليه يبدو المشهد مختلفًا دومًا، غير عادي، أو غير متوقع، وربما الأمر غير المتوقع أكثر من التصميم ذاته، هو الوقت الذي استغرقه البناء)).
وأوضح فلوريس أن ((بناء مبنى بهذا الحجم والتعقيد يستغرق عادة بين أربع وخمس سنوات))، لكن المبنى الذي تبلغ مساحته 59 ألف متر مربع انتقل من مرحلة الفكرة إلى الاكتمال خلال 12 شهرًا فقط، ورغم التحول الصعب الذي واجهه فلوريس وفريقه، إلا أن المهمة كانت بمثابة حلم.
وقال فلوريس: ((لطالما كان الخيال العلمي مصدرًا مهمًا جدًا لإلهام تصاميمنا، فالخيال العلمي يأخذ دومًا هذه القفزة إلى الأمام، حيث النظر إلى ماهية التكنولوجيا، حاليًا وما يمكن أن تتطور إليه)).

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