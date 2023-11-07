Tuesday, 07 November 2023 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمياه العين

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة علمية نشرت في بريطانيا إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالات الإصابة بمرض المياه الزرقاء في العين (الجلوكوما)، وتحديد الأشخاص الذين تتزايد احتمالات إصابتهم بهذا المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى فقد البصر.
وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورة العلمية البريطانية Journal of Ophthalmology المتخصصة في طب العيون، نجح فريق بحثي من مستشفى جامعة سول الوطنية في كوريا الجنوبية في تطوير ثلاث معادلات خوارزمية خاصة بالذكاء الاصطناعي تستطيع رصد أي مؤشرات مبكرة على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء التي تؤدي إلى تلف العصب البصري.
ووفقا للموقع الإلكتروني ((ميديكال إكسبريس)) المتخصص في الأبحاث العلمية، قام الباحثون باستعراض بيانات صحية تخص 12 ألفا و458 مريضا يشتبه أنهم يعانون من أعراض مبكرة تنذر بإصابتهم بمرض المياه الزرقاء، ثم استخلصوا من بين هذه المجموعة 210 حالات مرضية أصيبت بالفعل بالمرض، و105 حالات لم تظهر عليها أعراض المرض، مع إجراء فحص دوري كل ستة أشهر لهذه الحالات على مدار سبع سنوات على الأقل.
ورصد الباحثون العلامات المرضية التي تدل على احتمالات الإصابة بالمياه الزرقاء بعد معاينة صور الشبكية لجميع المتطوعين المشاركين في التجربة، مع تغذية هذه البيانات داخل منظومة الذكاء الاصطناعي علاوة على معلومات أخرى تتعلق بالسن والجنس وضغط الدم والوزن وبيانات تخص العصب البصري والقرنية.
واستطاعت المعادلات الخوارزمية رصد مؤشرات الإصابة بالمياه الزرقاء لدى المتطوعين والتنبؤ بسير تطور المرض، بدقة تتراوح نسبتها من 91% إلى 99%.

MENAFN07112023000089011017ID1107388829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث