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الخضير تشارك في معرض العطور عبر العصور بجدة

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق معرض "العطور عبر العصور" بفندق ريتز كارلتون بمدينة جدة خلال الفترة من 1-5 نوفمبر 2023 الموافق 17- 21 ربيع الآخر لعام 1445هـ.
ويعدّ المعرض من أكبر معارض العطور في الشرق الأوسط، حيث يستقطب آلاف الزوار، ومئات العلامات التجارية المحلية والعالمية، لعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال العطور والبخور.
وتشارك شركة "أحمد الخضير" لنوادر العود بصفتها الراعي الاستراتيجي لمعرض العطور عبر العصور 2023، وهي علامة سعودية تعد ضمن أفضل العلامات الوطنية الفاخرة في عالم الطيب، وتعنى بتقديم أجود أنواع البخور والأدهان والعطور من مختلف دول العالم، حيث تصل إلى عملائها بخلاصة خبراتها وعنايتها الفائقة وبقيمة منافسة.
وتحرص شركة "الخضير" على انتقاء أجود أنواع العود من شتى الغابات التي تتميز بجودة العود لتتناسب مع أذواق عملائها، والوصول والانتشار بمنتجاتها في جميع مناطق المملكة، ودول الخليج، إضافة إلى جميع دول العالم.
وتهدف الشركة خلال مشاركتها في معرض "العطور عبر العصور" إلى استعراض منتجاتها التي تعد من أفضل وأجود أنواع العود والبخور، وتنمية الثقافة عن عالم الطيب ورفع المعايير وانتقاء الجودة وزيادة الخيارات للعملاء وتسهيل وصولها إليهم، إضافة إلى توفير نوادر العود.
وأعلنت شركة "الخضير" أنها ستوفر لزوار المعرض خصومات وعروض حصرية على منتجاتها من أفخر أنواع العود والبخور.

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