الخضير تشارك في معرض العطور عبر العصور بجدة

(MENAFN
- Al Watan) انطلق معرض "العطور عبر العصور" بفندق ريتز كارلتون بمدينة جدة خلال الفترة من 1-5 نوفمبر 2023 الموافق 17- 21 ربيع الآخر لعام 1445هـ.
ويعدّ المعرض من أكبر معارض العطور في الشرق الأوسط، حيث يستقطب آلاف الزوار، ومئات العلامات التجارية المحلية والعالمية، لعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال العطور والبخور.
وتشارك شركة "أحمد الخضير" لنوادر العود بصفتها الراعي الاستراتيجي لمعرض العطور عبر العصور 2023، وهي علامة سعودية تعد ضمن أفضل العلامات الوطنية الفاخرة في عالم الطيب، وتعنى بتقديم أجود أنواع البخور والأدهان والعطور من مختلف دول العالم، حيث تصل إلى عملائها بخلاصة خبراتها وعنايتها الفائقة وبقيمة منافسة.
وتحرص شركة "الخضير" على انتقاء أجود أنواع العود من شتى الغابات التي تتميز بجودة العود لتتناسب مع أذواق عملائها، والوصول والانتشار بمنتجاتها في جميع مناطق المملكة، ودول الخليج، إضافة إلى جميع دول العالم.
وتهدف الشركة خلال مشاركتها في معرض "العطور عبر العصور" إلى استعراض منتجاتها التي تعد من أفضل وأجود أنواع العود والبخور، وتنمية الثقافة عن عالم الطيب ورفع المعايير وانتقاء الجودة وزيادة الخيارات للعملاء وتسهيل وصولها إليهم، إضافة إلى توفير نوادر العود.
وأعلنت شركة "الخضير" أنها ستوفر لزوار المعرض خصومات وعروض حصرية على منتجاتها من أفخر أنواع العود والبخور.
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