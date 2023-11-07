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صدور تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات"، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه.​
وتهدف التعديلات الجديدة إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة عن طريق التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم، إضافة إلى تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط، الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد جرى في وقت سابق عرض مشروع التعديلات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين. ويمكن الاطلاع على قواعد التأمين الشامل المعدلة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

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