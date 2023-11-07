5.8 مليارات ريال أرباح السعودية للكهرباء خلال الربع الثالث

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الـ9 أشهر من عام 2023م، محققة إيرادات تشغيلية في الربع الثالث بلغت 23.8 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 22.7 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 4.6 %.
وبينت الشركة أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع كمية مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 10% خلال موسم صيف العام الحالي، إضافة إلى استمرار النمو في قاعدة المشتركين، ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين، وجاء ذلك مدعوماً أيضا بنمو إيرادات شركة ضوئيات المتكاملة (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء) نتيجة لزيادة المستفيدين من توصيلات الألياف الضوئية للمنازل.
وأوضحت السعودية للكهرباء أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.3%، نتيجة نمو الأعمال وارتفاع الطلب، إلا أن الارتفاع في الإيرادات عن تكاليف التشغيل أدى إلى نمو إجمالي الربح في الربع الثالث بنسبة 3.3%، حيث بلغ إجمالي الربح 7.7 مليارات ريال، مقارنة بـ 7.5 مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وسجل الربح التشغيلي في الربع الثالث ثباتاً بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث بلغ 7.2 مليارات ريال، وبلغ صافي الربح للربع الثالث 5.8 مليارات ريال، مقارنة بـ 6.4 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاض نسبته 8.3 %، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، الأمر الذي يعكس ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالمياً إلى جانب حصول الشركة على تمويلات إضافية لتمويل مشاريعها الرأسمالية، هذا بالإضافة إلى احتساب الشركة مخصص الزكاة بشكل ربعي خلال العام الحالي.
وبلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للربع الثالث من عام 2023م 0.94 ريال مقابل ربح 1.07 ريال للسهم للربع الثالث من العام السابق.
كما حققت الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م إيرادات تشغيلية بلغت 56.9 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 55.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 2.2%، فيما بلغ إجمالي الربح 15.6 مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 16.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، منخفضاً بنسبة 6.7%، وبلغ الربح التشغيلي 14.7 مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 15.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 3.4%، أما صافي الربح فبلغ 10.3 مليارات ريال سعودي مقارنة بمبلغ 13.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق منخفضاً بنسبة 22.8%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م 260.9 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو سنوي قدره 0.7%.
وعزت "السعودية للكهرباء" الانخفاض في صافي الربح لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بشكل أساس، إلى ارتفاع مصاريف واستهلاكات التشغيل والصيانة نتيجة لارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ونمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة ودخول مشاريع جديدة للعمليات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار النمو في قاعدة المشتركين ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين بها.
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