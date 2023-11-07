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5.8 مليارات ريال أرباح السعودية للكهرباء خلال الربع الثالث

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث وفترة الـ9 أشهر من عام 2023م، محققة إيرادات تشغيلية في الربع الثالث بلغت 23.8 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 22.7 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 4.6 %.
وبينت الشركة أن ارتفاع الإيرادات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع كمية مبيعات الطاقة الكهربائية بنسبة 10% خلال موسم صيف العام الحالي، إضافة إلى استمرار النمو في قاعدة المشتركين، ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين، وجاء ذلك مدعوماً أيضا بنمو إيرادات شركة ضوئيات المتكاملة (المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء) نتيجة لزيادة المستفيدين من توصيلات الألياف الضوئية للمنازل.
وأوضحت السعودية للكهرباء أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.3%، نتيجة نمو الأعمال وارتفاع الطلب، إلا أن الارتفاع في الإيرادات عن تكاليف التشغيل أدى إلى نمو إجمالي الربح في الربع الثالث بنسبة 3.3%، حيث بلغ إجمالي الربح 7.7 مليارات ريال، مقارنة بـ 7.5 مليارات ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وسجل الربح التشغيلي في الربع الثالث ثباتاً بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث بلغ 7.2 مليارات ريال، وبلغ صافي الربح للربع الثالث 5.8 مليارات ريال، مقارنة بـ 6.4 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاض نسبته 8.3 %، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، الأمر الذي يعكس ارتفاع أسعار الفائدة السائد عالمياً إلى جانب حصول الشركة على تمويلات إضافية لتمويل مشاريعها الرأسمالية، هذا بالإضافة إلى احتساب الشركة مخصص الزكاة بشكل ربعي خلال العام الحالي.
وبلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للربع الثالث من عام 2023م 0.94 ريال مقابل ربح 1.07 ريال للسهم للربع الثالث من العام السابق.
كما حققت الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م إيرادات تشغيلية بلغت 56.9 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 55.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 2.2%، فيما بلغ إجمالي الربح 15.6 مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 16.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، منخفضاً بنسبة 6.7%، وبلغ الربح التشغيلي 14.7 مليار ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 15.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 3.4%، أما صافي الربح فبلغ 10.3 مليارات ريال سعودي مقارنة بمبلغ 13.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق منخفضاً بنسبة 22.8%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من عام 2023م 260.9 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو سنوي قدره 0.7%.
وعزت "السعودية للكهرباء" الانخفاض في صافي الربح لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بشكل أساس، إلى ارتفاع مصاريف واستهلاكات التشغيل والصيانة نتيجة لارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية ونمو الأعمال والأصول وزيادة برامج الصيانة ودخول مشاريع جديدة للعمليات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية واستمرار النمو في قاعدة المشتركين ونمو إيرادات منظومة النقل نتيجة ارتفاع أحمال المشتركين بها.

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