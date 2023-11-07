Tuesday, 07 November 2023 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشورى يطالب بتطوير منظومة إحصائية موحدة وشاملة

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بتعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة، وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة ومصادرها، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
كما طالب المجلس الهيئة بتوسيع مفهوم إسقاط البيانات التاريخية لتشمل جميع منتجات الهيئة من أجل بناء الاتجاهات المستقبلية للمؤشرات الإحصائية وفق خطة إستراتيجية لذلك.
ودعا مجلس الشورى الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة وسرعة توليد التقارير الإحصائية وتفسير البيانات المجمعة وإنشاء نماذج تنبؤية للأحداث المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.
وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة تطوير نموذجها التشغيلي وإبرازه في الهيكل التنظيمي بشكل يعكس آليات حوكمة أعمالها وتنفيذ خطتها الإستراتيجية.
كما أكد المجلس على الهيئة العامة للإحصاء التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة بما يساعد على تطوير الخطط الدراسية في الجامعات والاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي، وقد تبنتها اللجنة.
مطالب من السياحة
من جانب آخر طالب أعضاء في الشورى وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل إستراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية في مختلف مناطق المملكة، بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية في أعداد السياح المحليين والدوليين وفي إطار تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم.
كما طالبوا بضرورة حرص الوزارة على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لرسم صورة ذهنية حقيقية للمملكة لدى السياح، وأيضا العمل على استحداث إدارة مهمتها التي تتمثل في إدارة ملف حقوق السائح، كونه وجهة سياحية، وحقوق السائح كوجهةٍ حضاريةٍ لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية تصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الإنسان.

MENAFN07112023000089011017ID1107388825

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث