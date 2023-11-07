الشورى يطالب بتطوير منظومة إحصائية موحدة وشاملة

(MENAFN
- Al Watan) طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بتعزيز دورها الإشرافي في تنظيم العمل الإحصائي في المملكة، من خلال تطوير منظومة إحصائية موحدة شاملة، وتأكيد جودة البيانات الإحصائية المنشورة في الجهات المختلفة ومصادرها، ووضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم تلك الجهات في توفير بيانات إحصائية وشاملة وذات جودة. تقنيات الذكاء الاصطناعي
كما طالب المجلس الهيئة بتوسيع مفهوم إسقاط البيانات التاريخية لتشمل جميع منتجات الهيئة من أجل بناء الاتجاهات المستقبلية للمؤشرات الإحصائية وفق خطة إستراتيجية لذلك.
ودعا مجلس الشورى الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة وسرعة توليد التقارير الإحصائية وتفسير البيانات المجمعة وإنشاء نماذج تنبؤية للأحداث المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.
وأكد المجلس في ذات القرار أن على الهيئة تطوير نموذجها التشغيلي وإبرازه في الهيكل التنظيمي بشكل يعكس آليات حوكمة أعمالها وتنفيذ خطتها الإستراتيجية.
كما أكد المجلس على الهيئة العامة للإحصاء التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة بما يساعد على تطوير الخطط الدراسية في الجامعات والاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس عبدالله آل طاوي، وقد تبنتها اللجنة. مطالب من السياحة
من جانب آخر طالب أعضاء في الشورى وزارة السياحة بالإسراع في إعداد خطة عمل إستراتيجية لرفع السعة الإيوائية من الفنادق والوحدات السياحية في مختلف مناطق المملكة، بما يتواكب مع ارتفاع مستهدفات الرؤية السعودية في أعداد السياح المحليين والدوليين وفي إطار تحضيرات المملكة لاستضافة كأس العالم.
كما طالبوا بضرورة حرص الوزارة على إيجاد مؤشرات تقيس رضا المستفيدين عن مستوى الخدمات المقدمة في المرافق السياحية لرسم صورة ذهنية حقيقية للمملكة لدى السياح، وأيضا العمل على استحداث إدارة مهمتها التي تتمثل في إدارة ملف حقوق السائح، كونه وجهة سياحية، وحقوق السائح كوجهةٍ حضاريةٍ لتحسين كفاءة الأنشطة والتنمية السياحية تصديراً لصورة المملكة الحقيقية في الاهتمام بحقوق الإنسان.
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