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‫أنقذوا الاتحاد قبل العالمية

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) الوضع المتردي الذي يعيشه الاتحاد يحتاج وقفة من جميع الأصعدة في البيت الأصفر؛ لاجتثاث ما يعيق مسيرته كونه مقبلاً على منافسات عالمية، لا يساورنا الشك بظهوره بمستوى لافت على الخطى التي جسدها فريق الهلال في المشاركة الأخيرة رغم أن الزعماء دخلوا هذا العراك بتحد بعد وقفهم لفترتي تسجيل، وتغلبوا على الظروف وجسدوا أفضل واجهة للأندية العربية في المضمار العالمي.
الاتحاد صورته الحالية تؤكد أنه سيتنازل عن لقبه كبطل للدوري بعد الخسائر المتوالية التي طالته، في حين امتد هذا الهون لمشواره الآسيوي، وفقد نقاط القوة الجوية العراقية وهو التعثر الأول، وإذا ما استمر على هذا المنوال سيكون الوضع صعبًا للغاية فيما تبقى من المباريات، رجالات الاتحاد يتعين عليهم أن يتفقوا على كلمة سواء لسلخ المجاملات في مثل هذه الظروف التي لا تحتمل التردد، وفي يقيني قد يكون رأس المدرب الأسهل لبتره بعد أن اتضح أن هناك إشكالات مع بعض اللاعبين والجماهير، وفي مثل تلك الظروف لابد من التوقف ووضع المشرط على الخلل، واستلهام الحلول مطلبًا قبل بدء الفترة الشتوية التي تحتاج تدعيم خطوط الفريق، وننتظر قرار الإدارة في قادم الأيام ليعود العميد كما عهدناه بالنغمات التي أطرب بها جماهيره، والحديث عن العميد يمتد لمن حاول النيل منه، وكان محل استغراب حينما أكد مدرب المنتخب السعودي، الكابتن سعد الشهري أن النصر يتميز عن الاتحاد، والأكيد أن أصفر الرياض الأرقام تضعه خلف الاتحاد والأهلي، أما الهلال فيحتاج لعقود لكي يقترب من منجزاته، الشهري حديثه لا يتناسب مع كونه مدربًا للمنتخب السعودي، فرائحة التعصب فاحت وتأكد أنه عاشق للنصر، وهذا لا يعيبه بقدر نثر الكلام بتلك الطريقة والأسلوب الذي امتعض منه الجميع باستثناء النصراويين الذين يعيشون مع فريقهم هذه الأيام ليال ملاح ويتمنون تعثر الهلال بقدر ما حدث للاتحاد، أما الأهلي فأصبح حضوره متأرجحًا، ولم يثبت على منوال معين رغم تكامل صفوفه المدججة بالأسماء الكبيرة، وما يحدث للأهلي غريب !!.
والسؤال هل هذه التقلبات نتيجة تخبط تدريبي، أو خلل في توظيف العناصر التي تقود دفته، وبات قلعة الكؤوس يلعب بدون نكهة، بل إن مبارياته لا تتابع إلا إذا قابل الكبار، وهذا حال الكثير من الفرق ما عدا الهلال والنصر، وتحديدًا الهلال المتميز في كل شيء، وبعيدًا عن المتعة، كان تصريح لاعب بومباي الهندي ينطلق من حقيقة لا يشوبها المجاملات، حيث أكد أنهم يلعبون مع الهلال ليس فقط للبحث عن الفوز بقدر التعلم من هذا الفريق في كيفية البناء واستخلاص الكرة، حقًا ما أجمل الإنصاف إذا جاء من المحايدين.

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