Tuesday, 07 November 2023 11:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معرض لقطاف الخير بالخبر

11/7/2023 2:17:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ترعى الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود معرض قطاف الخير في نسخته الثانية عشرة، والذي تنظمه اللجنة الاجتماعية بجمعية فتاة الخليج النسائية الخيرية بالخبر الإثنين المقبل في فندق القصيبي بالخبر.
ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى رفع المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للأسر التي ترعاها الجمعية عن طريق الشراكة المجتمعية، من خلال الجهات والأفراد المشاركين في المعرض، إضافة إلى التعرف على أعمال الشابات السعوديات بمجالات متنوعة على مستوى عالٍ، حيث يعد المعرض فرصة متميزة لإظهار إبداعهم.
وأعربت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة بدرية عودة الدليجان عن شكرها للأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لرعايتها للمعرض في إطار دعمها لبرامج الجمعية الذي يأتي امتداداً لدعم القطاع غير الربحي بالمنطقة، وأشارت إلى أن استمرارية معرض قطاف الخير لمدة 12 عامًا يؤكد النجاح الذي حققته السنوات السابقة، وذلك لأجل تقديم الخدمات والمساعدات المالية والعينية للأسر المحتاجة والمتعففة من الأرامل والمطلقات وأسر المساجين، وذلك لرفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي في إطار أحد أبرز أهداف الجمعية.
وأوضحت رئيسة اللجنة الاجتماعية سعاد عبدالعزيز القصيبي أن المعرض يعتبر بوابة لإظهار إبداعات المصممات السعوديات، ليساهم المردود المالي من التأجير في المعرض إلى سد احتياجات الأسر التي ترعاها الجمعية، والمساهمة في رفع المستوى المعيشي لهم انطلاقا من رسالة الجمعية التي تسعى إلى تأصيل مفهوم التنمية الاجتماعية.
وأضافت أن المعرض يقام تأكيداً لدور اللجنة في مواصلة دعم الأسر المستفيدة لمساعدتهم وتمكينهم في المجتمع، وأشارت إلى أن المعرض يحتوي على عدة أقسام للعطورات والإكسسوارات والألبسة والعباءات إضافة إلى إكسسوارات منزلية.
من جانبها لفتت الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتورة إبتسام عبد الله الجبير أن معرض قطاف الخير حقق خلال العام الماضي نجاحات منقطعة النظير، مما انعكس على دعم الأسر المستفيدة، وأوضحت الجبير أن إيرادات المعرض العام الماضي ساهمت في دعم 1200 أسرة مستفيدة من خلال تأجير منازلهم، ودفع فواتير الكهرباء والماء، وتأثيث منازلهم، بالإضافة إلى توفير أجهزة كهربائية، وتوزيع أرزاق رمضان وكسوة العيد.

MENAFN07112023000089011017ID1107388822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث