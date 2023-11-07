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16 مجموعة بشتوية بارق

11/7/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) وزعت قرعة دورة بلدية بارق الشتوية الثامنة الفرق المشاركة فيها إلى 16 مجموعة، وزعت عليها الفرق الـ48 المشاركة من مختلف المناطق والمحافظات المجاورة، وتعود البطولة بعد غياب 3 سنوات.

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