تركيز فني بتحضيرات الدانة
التاريخ
11/7/2023 2:17:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الخليج، البرتغالي بيدرو إيمانويل، على الجانب الفني، في بداية تحضيراته لمواجهة الطائي، غدا، لحساب الجولة الـ13 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل على تصحيح أخطاء لاعبيه الدفاعية.
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